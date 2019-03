14.03.2019

Münsterhausen rechnet mit weniger Einnahmen

Ein solider Haushalt ist aber trotzdem gewährleistet. Zahlreiche Projekte – von der Ortsumfahrung bis zur Kanaluntersuchung – werden verwirklicht

Von Werner Glogger

Nach einem Rekordjahr wird sich die Gewerbesteuer als eine der Haupteinnahmequellen in diesem Jahr wesentlich verringern. Betrug der Ansatz für 2018 noch 1,1 Millionen Euro, kann die Marktgemeinde heuer nur noch mit 315000 Euro rechnen. Bürgermeister Robert Hartinger begründete in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates die massive Verminderung mit erheblichen Gewerbesteuerrückerstattungen. Diese Entwicklung führte auch dazu, dass sich der Verwaltungshaushalt gegenüber dem Vorjahr (4197000 Euro) auf 3561000 Euro verringert. Eine gewaltige Steigerung ist dagegen im Vermögenshaushalt von 3299000 Euro im Jahr 2018 auf nunmehr 10057000 Euro zu verzeichnen.

Hinzu kommen noch 9935000 Euro Verpflichtungsermächtigungen (Verpflichtungen, die über das normale Haushaltsjahr hinausgehen), sodass der Gesamthaushalt für 2019 mit 13,7 Millionen Euro einen wohl einmaligen Rekord darstellt. Schließlich bewegten sich die Zahlen in den Vorjahren mit einer kontinuierlichen Steigerung im Bereich von 5,6 bis 7,5 Millionen Euro. Wie schon mehrfach berichtet, haben in den vergangenen Monaten die Bauarbeiten für die Ortsumgehung begonnen, sodass heuer die ersten Zahlungen in dieser Größenordnung, die im Vermögenshaushalt enthalten sind, fällig werden.

Bürgermeister Hartinger sprach trotzdem von einem soliden Haushalt, ist der Markt doch schuldenfrei und könne zum 31.12.2018 insgesamt rund 5,8 Millionen Rücklagen ausweisen. Obwohl für die Ortsumgehung erhebliche Beträge eingeplant sind, kann die Marktgemeinde auch für kommende Aufgaben Mittel bereitstellen. Dazu zählen die kostenintensive Kanaluntersuchung, Restaurierung des Feuerwehrhauses und der Grundschule, Glasfaseranschlüsse, Förderung der Vereine und Organisationen, den bereits beschlossenen Kauf eines neuen Fahrzeuges für die Feuerwehr Münsterhausen und den Kauf eines Rasenmähertraktors.

Martina Fahrner von der Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft stellte die Einzelpläne des Haushaltsplanes vor, beschränkte sich jedoch bei der Erklärung auf wesentliche Veränderungen und besondere Positionen in den Einzelplänen. Noch seien die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer gleich geblieben, jedoch müsse über eine künftige Anpassung nachgedacht werden, so Fahrner und wies auch auf die Auswirkungen aus dem Tarifabschluss für den Öffentlichen Dienst bezüglich der Personalkosten hin.

Zu den nennenswerten Posten in den Einnahmen im Verwaltungshaushalt zählen: Grundsteuer 190000 Euro; Gewerbesteuer 315000 Euro (Vorjahr 1,1 Mio.); Gemeindeanteil an Einkommen-, Umsatz- und Grunderwerbssteuer 1,23 Mio. Euro (2,18 Mio.), Kfz-Steueranteil 40000 Euro, Kanalgebühren insgesamt 307000 Euro (344), Wasserverbrauchsgebühren 182000 Euro (217), Schlüsselzuweisungen 381000 Euro (349000), Zuführung vom Vermögenshaushalt 91700 Euro (Vj. 0), staatliche Förderung Kindergarten 238000 Euro (250).

Größere Ausgabenposten sind: Gewerbesteuerumlage 66000 Euro (247000), Kreisumlage 948000 Euro (947000), Umlage an die VG Thannhausen 307000 Euro (307000), Gemeindeorgane 152000 Euro (148), Feuerwehr 91000 Euro (74), Umlage Schulverband Thannhausen 82000 Euro (67), Grund- und Mittelschule 210000 Euro (211), Kindergarten St. Josef insgesamt 432000 Euro (454), Unterhalt, Beleuchtung Gemeindestraßen, sonst. Energieverbrauch, Gewässer/Wehranlage insgesamt 334000 Euro (353), Abwasserbeseitigung 371000 Euro (391), Wasserversorgung 255000 Euro (329).

Im Vermögenshaushalt für 2019 und in der Finanzplanung bis 2022 sind eingeplant an Einnahmen: Veräußerung von Bauplätzen 209000 (2020: 25000), Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Nord 70000 Euro (2020: 60), Gartensiedlung/Höhenweg 213000 Euro (2020: 37), Ortsumfahrung 7,725 Mio. Euro (2020: 5265; 2021: 1,970 Mio; 2022: 880000), pauschale Investitionszuweisung 126500 Euro (gleich bis 2022), Entnahme aus Rücklagen 1,510 Mio. Euro (2020: 1288 Mio.; 2021: 702200; 2022: 0) Zuführung vom Verwaltungshaushalt in 2021 946000 Euro in 2022 356500 Euro.

An größeren Ausgabenposten wären zu nennen: Erschließung Erweiterung Höhenweg 160000 Euro, Ortsumfahrung 9,169 Mio. Euro (2020: 6,247 Mio., 2021: 3,688 Mio., 2022: 0 Euro), Hochwasserschutzmaßnahmen 120700 Euro. Dank der gründlichen Vorbereitung gab es keinen Bedarf an Fragen, sodass der Haushalt 2019 einstimmig verabschiedet wurde.

Themen Folgen