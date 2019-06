vor 24 Min.

Münsterhausen trimmt sich fit

Der neue Bewegungspark in Münsterhausen im Bereich der Grundschule wurde bei einem Ortstermin von den Markgemeinderäten schon mal getestet.

Warum die Gemeinderäte vom Bewegungspark bei der Grundschule beeindruckt sind

Von Monika Leopold-Miller

Seine Fitness trainieren, jederzeit, im Freien und kostenlos: Das ist im neu angelegten Bewegungspark in Münsterhausen möglich. Im Rahmen der Dorferneuerung wurden im Umfeld der Grundschule verschiedene Fitnessgeräte aufgebaut, mit anschaulichen Beschreibungen, wie die Geräte genutzt und welche Körperregionen damit trainiert werden können. Bei einem Ortstermin testeten die Marktgemeinderäte das eine oder andere Gerät schon mal.

Dabei mussten sie auch feststellen, dass es nicht so einfach ist, über eine Slackline zu balancieren. Laut Bürgermeister Robert Hartinger wurden in den Bewegungspark rund 28000 Euro investiert. Ungefähr die Hälfte des Betrags sei gesponsert worden, so der Bürgermeister.

Hartplatz und Laufbahn bei der Grundschule Münsterhausen wurden erneuert

Erneuert wurden die Bodenbeläge des Hartplatzes und der Laufbahn bei der Grundschule. Die Beläge waren rund 30 Jahre alt und dementsprechend in einem schlechten Zustand. Die Kosten für die Erneuerung liegen laut Hartinger bei rund 50000 Euro.

Im Genehmigungsfreistellungsverfahren ist der Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in der Georg-Grimbacher-Straße 2 geplant.

In der Johannes-Wagner-Straße 4 soll ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage errichtet werden. Der Quergiebel soll ein Flachdach erhalten. Die Marktgemeinderäte stimmten dem Bauvorhaben und der Abweichung von der Festsetzung des Bebauungsplans zu.

Bürgermeister Hartinger gab die Ergebnisse der Jahresrechnung 2018 bekannt. Im Verwaltungshaushalt waren dies rund 5,1 Millionen Euro (Ansatz 4,2 Millionen Euro) und im Vermögenshaushalt rund 5 Millionen Euro (Ansatz 3,3 Millionen Euro). Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt lag bei rund 1,5 Millionen Euro. Die Zuführung an Rücklagen betrug rund 3,6 Millionen Euro. Wie Hartinger erklärte, sei das hohe Plus bei der Gewerbesteuer (rund 2,2 Millionen Euro gegenüber dem Ansatz von 1,1 Millionen Euro) auf zu viel gezahlte Steuern zurückzuführen. Dies müsste in 2019 wieder ausgeglichen werden. Dennoch sei man gut gerüstet für die Investitionen zur Ortsumfahrung.

Das katholische Pfarramt St. Peter und Paul hat den Haushaltsplan 2019 vorgelegt. Die Hauptausgaben sind die Personalkosten, die im Vergleich zum Ansatz 2018 um 29500 Euro höher sind (sechs Prozent). Es ergibt sich ein Defizit von 1335 Euro. Der Ansatz im Vorjahr wies einen Überschuss in Höhe von 515 Euro aus. Die Marktgemeinderäte stimmten dem Haushaltplan einstimmig zu.

In der Mai-Sitzung des Marktgemeinderats wurde beschlossen, eine Mittagsbetreuung an der Grundschule Münsterhausen bis 14 Uhr einzurichten. Vorerst für das Schuljahr 2019/2020. Bei einer Elternbefragung seien 13 Schüler gemeldet worden, für die Interesse bestünde. Vom Träger, TSG Thannhausen/Kindersportschule, wurde ein Antrag auf staatliche Förderung bei der Regierung von Schwaben eingereicht. Wenn die Genehmigung für diese Förderung vorliegt, soll über die finanzielle Beteiligung der Marktgemeinde Münsterhausen entschieden werden.

Bürgermeister Hartinger berichtete, dass die Arbeiten an den Brückenbauwerken in der Hagenrieder Straße und Unterer Riedweg vorangehen.

Die Brückenbauarbeiten über die Mindel sollen im August beginnen. Vom Straßenbau betroffene Landwirte sollen über den Beginn der Straßenbauarbeiten informiert werden. 2. Bürgermeister Erwin Haider wollte wissen, ob Verträge mit Landwirten, deren Grundstück im Zusammenhang mit den Bauarbeiten benutzt werden müsse, unterschrieben seien. Alle bis auf einen Vertrag, sagte Hartinger.

Hartinger gab aus einer nicht öffentlichen Sitzung bekannt, in der beschlossen worden sei, dass auch künftig das Amt des 1. Bürgermeisters ein Ehrenamt bleiben soll.

Im Zusammenhang mit der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung sei eine Veröffentlichung von Vereins- und Firmendaten zum Beispiel auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft nur mit der Zustimmung der betroffenen Personen möglich.

