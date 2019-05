vor 48 Min.

Münsterhauser Bürgermeister tritt bei Wahl nicht mehr an

Warum Robert Hartinger auf eine weitere Kandidatur verzichtet. Welche Akzente er in seiner Amtszeit setzen konnte.

Von Monika Leopold-Miller

Die Einscheidung ist gefallen. Münsterhausens Bürgermeister Robert Hartinger wird bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr nicht mehr antreten, wie er jetzt bekannt gab. Bezüglich eines Nachfolgers würden Gespräche laufen, Namen könne man aber noch nicht nennen, sagt Hartinger.

Er habe sich die Frage gestellt, so Hartinger im Gespräch mit unserer Redaktion, ob er die Doppelbelastung von Hauptberuf und ehrenamtlichem Bürgermeister für eine Marktgemeinde mit rund 2000 Einwohnern weiterhin noch schaffen kann. Hartinger leitet die Generalvertretung der Allianz in Thannhausen. Bereits sein Vater, der ebenfalls über viele Jahre Bürgermeister in Münsterhausen war, hatte schon ein Allianz-Versicherungsbüro. Sohn Robert ist vor rund 30 Jahren mit eingestiegen und hat das Büro übernommen. Am Anfang noch in Münsterhausen, später dann in Thannhausen. Heute führt Hartinger das Versicherungsbüro mit drei Mitarbeiterinnen. Für die Buchhaltung ist seine Ehefrau Erna zuständig.

Im März feierte er seinen 60. Geburtstag

Hartinger feierte im März dieses Jahres seinen 60. Geburtstag. Bei einer erneuten Kandidatur wäre er bis zum Ende der nächsten Legislaturperiode 67 Jahre. Er hat eine Tochter, einen Sohn und zwei Enkel. Das dritte Enkelkind ist unterwegs.

Seit elf Jahren ist Hartinger Bürgermeister in Münsterhausen. Zuvor war er bereits als stellvertretender Bürgermeister tätig und hatte dabei über einen längeren Zeitraum den 1. Bürgermeister vertreten.

„Insgesamt bin ich seit 15 Jahren in der Verantwortung. Da kann man schon auf den Gedanken kommen: Jetzt ist es genug“, erklärt Hartinger. In einem Interview anlässlich seines runden Geburtstags hatte Hartinger geäußert, dass für Hobbys kaum Zeit bleibe.

Die Dorferneuerung in Münsterhausen war für Hartinger ein besonders Highlight in seiner bisherigen Amtzeit. Münsterhausen sei dadurch deutlich hübscher, schöner und lebenswerter geworden. Die Dorfgemeinschaft sei enger zusammengerückt, die Vereine arbeiteten deutlich enger zusammen, als das früher war. „Darüber freue ich mich und bin auch stolz darauf“, betonte Bürgermeister Hartinger seinerzeit beim Geburtstagsinterview.

Angelaufen ist vor Kurzem das Großprojekt Ortsumfahrung. Aufgrund juristischer Auseinandersetzungen hatte sich der Beginn stark verzögert. Doch nun hätten die Menschen in Münsterhausen die Gewissheit, dass es in rund zwei Jahren vorbei sein wird mit der starken Verkehrsbelastung durch den Ort. Darüber ist Hartinger besonders froh.

Wie sieht es mit dem Nachfolger von Hartinger aus? „Gespräche werden geführt, wer das machen könnte“, sagte er. Jedoch könne man noch keine Namen nennen. Zu seinem persönlichen Finale als Bürgermeister sagt er: „Schöner ist es doch, zu hören: Schade, dass er aufhört, als: Es ist Zeit, dass er aufhört.“

