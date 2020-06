vor 6 Min.

Münsterhauser Ortsumfahrung liegt im Zeitplan

Der Kreisverkehr in der Edelstetter Straße soll Ende Juni fertig sein. Anschluss im Norden für Herbst geplant

Von Monika Leopold-Miller

Der Kreisverkehr Richtung Thannhausen ist fertig und befahrbar. Am Kreisverkehr in der Edelstetter Straße wird zur Zeit gearbeitet. Die Fertigstellung ist für Ende Juni geplant. Bürgermeister Erwin Haider informierte in der jüngsten Sitzung zur Münsterhauser Ortsumfahrung. Die Baufirmen würden laut Haider mit Hochdruck arbeiten, um den gesteckten Zeitplan einzuhalten oder sogar früher fertig zu werden. Der Anschluss der Ortsumfahrung im Norden sei für Mitte September bis Mitte Oktober vorgesehen. Michael Maurer machte auf einen seiner Ansicht nach fehlenden Feldweg im Bereich der südlichen Brücke aufmerksam.

Zugestimmt wurde im Rat einstimmig der Änderung des Rekultivierungsplans des Nassabbaus in der Gemarkung Münsterhausen durch die Firma Lorenz Leitenmaier KG (nördlich der Wakeboard-Anlage). Ein ursprünglich vorgesehener Badestrand im südöstlichen Bereich des Gewässers werde nicht umgesetzt, die Fläche soll verfüllt werden. Die Grundstücke liegen im Geltungsbereich „Mindelmähder“. In diesem sei das Entstehen einer großen Seefläche zusammen mit den westlich angrenzenden Grundstücken vorgesehen.

Ein Antragsteller möchte auf den von ihm gepachteten Parzellen der Kleingartenanlage eine Gartenlaube und eine Trockentoilette errichten. Das Fundament dazu müsse laut Antragsteller betoniert werden. Nach eingehender Diskussion stimmte der Rat dem Vorhaben zu mit der Ergänzung, dass der Antragsteller keinen Anspruch auf Mehrwert habe und später entweder voll umfänglich zurückbauen oder an einen anderen Pächter veräußern müsse. Zudem müsse er eine noch festzulegende Kaution hinterlegen.

Bürgermeister Haider gab das Ergebnis der Jahresrechnung 2019 bekannt: Verwaltungshaushalt 4,623 Millionen Euro (Ansatz 3,561 Millionen Euro), Vermögenshaushalt 5,691 Millionen Euro (Ansatz 10,057 Euro). Der Ansatz bei der Gewerbesteuer lag 2019 bei 315000 Euro. Geworden sind es letztendlich 1,342 Millionen Euro. Dem Vermögenshaushalt konnten vom Verwaltungshaushalt 1,132 Millionen Euro zugeführt werden. Die Rücklagen betrugen zum 31. Dezember 2019 5,659 Millionen Euro. Der Schuldenstand betrug 0 Euro.

Der Jahresabschluss 2018 der Wasserversorgung und Photovoltaik weist einen Verlust von 10604 Euro auf. Während bei der Photovoltaik ein Gewinn von rund 4000 Euro erzielt wurde, entstand bei der Wasserversorgung ein Verlust von rund 14000 Euro. Der Jahresverlust im Jahr 2018 wurde festgestellt und wird auf neue Rechnung vorgetragen. Verbindlichkeiten bei der Marktgemeinde sind banküblich zu verzinsen.

Einstimmig wurde das gemeindliche Einvernehmen für einen geplanten Anbau an ein bestehendes Einfamilienhaus, Am Köperlesberg 8, erteilt. Befreiungen wurden für Abweichungen bei der Dachform, einer Stützmauer und der Überschreitung der Baugrenze genehmigt.

Im Genehmigungsfreistellungsverfahren ist im „Gewerbegebiet Nord“ der Neubau eines Verwaltungsgebäudes mit Werkstatt geplant. Dies wurde bekannt gegeben.

Keine Einwände erhebt der Markt Münsterhausen gegen die vorgesehene Flächennutzungsplanänderung und den Bebauungsplan des Marktes Burtenbach für den Bereich „Gewerbegebiet und Sondergebiet Freiflächenphotovoltaik Bildhölzle“. (lmm)

