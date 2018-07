vor 53 Min.

Musical „Tabaluga“ wird gespielt

Der Gesangverein Frohsinn aus Wiesenbach führt das Musical Tabaluga am Wochenende auf.

Gesangverein Frohsinn hat dafür fleißig geprobt

Der Gesangverein Frohsinn spielt am Freitag, Samstag und Sonntag, 20./21. und 22. Juli, jeweils um 19 Uhr im Gasthof Adler in Oberwiesenbach das Musical „Tabaluga“. Bereits seit Monaten proben die Sänger gemeinsam mit viel Freude und Feuereifer die weltberühmten Lieder von Peter Maffay und die dazugehörigen Choreografien. Erzählt wird hierbei die Geschichte vom kleinen Drachen Tabaluga, der, wie alle Drachen, Feuers spucken kann. Die Drachen haben seit jeher die Welt davor bewahrt, in Kälte und Stille zu erstarren. Der Eintritt ist frei. Der Gesangverein freut sich aber über Spenden. (zg)

