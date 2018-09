vor 19 Min.

Musik und Kunst für Krumbachs Kirche St. Michael

Wie die Renovierung der Kirche mit Festgottesdienst, Verlosung von Rakel-Gemälden und einem Benefizkonzert in Krumbach einen besonderen Abschluss findet.

Von Rupert Strobl

Die umfangreichen Restaurierungsarbeiten von Dachstuhl, Langhaus und Orgel der Pfarrkirche St. Michael in Krumbach sind abgeschlossen.

Ein großer Teil der Gesamtkosten von 1,1 Millionen Euro kann mit Zuschüssen und Spenden abgedeckt werden. Dennoch bleibt eine erhebliche Finanzierungslücke, die von der Pfarrgemeinde zu tragen ist. Zur Unterstützung der aufzubringenden Eigenleistung hat der Künstler Sigurd Rakel zwei seiner Bilder im Wert von je 2500 Euro gespendet. Um möglichst vielen Menschen die Chance zu geben, eines dieser wundervollen Bilder zu bekommen und gleichzeitig die Renovierung zu unterstützen, veranstaltet der Pfarrgemeinderat St. Michael eine Verlosung.

Kunst und Religion: Das war für Rakel zeit seines Lebens eine besondere Beziehung. Der Künstler und Galerist Sigurd Rakel, der aus Sigmaringen stammt, hat vor einigen Wochen seinen 75. Geburtstag feiern können. Lesen Sie dazu auch: Sigmaringen, Krumbach und ein „Befreiungsakt“

Vor Kurzem waren in Weißrussland auch die sterblichen Überreste von Sigurd Rakels gefallenem Vater entdeckt worden. Mehr dazu in: Sigurd Rakel auf den Spuren seines gefallenen Vaters

Nun widmet sich der Künstler in einer besonderen Weise der Renovierung der Kirche St. Michael. Die Lose, die über das Pfarrbüro St. Michael und nach den Gottesdiensten erhältlich sind, kosten jeweils zehn Euro gibt nur zwei Hauptpreise, nämlich die Bilder von Sigurd Rakel.



Am Sonntag, 30. September, 10.15 Uhr, findet in der Pfarrkirche St. Michael der Festgottesdienst zum Patrozinium und Abschluss der Renovierungsarbeiten statt. Gestaltet wird der Gottesdienst von den Kirchenchören St. Michael und Niederraunau mit der „Messe in B“ von Christopher Tambling für Chor, Orgel, Bläser und Röhrenglocken unter der Leitung von Kirchenmusiker Michael Dolp.

Im Anschluss wird die Aktion „Bilder-Tombola“ durch Pfarrgemeinderatsvorsitzende Christine Littmann und Stadtpfarrer Josef Baur vorgestellt und eröffnet: „Krumbacher Künstler und Musiker engagieren sich für unsere Pfarrkirche, ich finde das fantastisch“, so Littmann. Die beiden großformatigen Gemälde mit dem Titel „Pick-nick“ werden danach für zwei Wochen im Schaufenster des Modehauses Wiedemann ausgestellt und können dort von jedem betrachtet werden.

Benefizkonzert am 26. Oktober

Ein besonderes Erlebnis dürfte in diesem Zusammenhang auch das Benefiz-Konzert am Freitag, 26. Oktober, 19 Uhr für alle Besucher werden. Hier können noch letztmalig Lose erworben werden. Mitwirkende des Konzerts sind: Michael Dolp (Orgel) und Chorleiter, Susanne Rieger (Sopran), Jochen Schwarzmann (Klarinette), Johanna Schwarzmann (Klavier), Blechbläserquintett mit Markus Kolb, Elias Kolb, Marius Kolb, Stefan Liebl und Magnus Blank, Kirchenchor St. Michael und Klarinettentrio. Sie spielen Meisterwerke der Klassik und Romantik. „Musik und Kunst gehen eine einmalige Symbiose zugunsten unserer wunderbaren Ro-kokokirche ein“, sagt Jochen Schwarzmann, Mitinitiator des Konzertes. Oder wie es der Künstler Sigurd Rakel formuliert: „Raum, Licht, Bewegung, Musik und Gold integrieren sich zu einem Festival der Sinne“.

Nach dem Konzert werden die Gewinnerlose im Rahmen eines kleinen Festaktes um circa 20 Uhr in der Fachakademie des Schlosses gezogen.

