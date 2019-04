05:00 Uhr

Musikverein Edenhausen feiert 175-jähriges Bestehen mit Konzert

Der Musikverein Edenhausen beim Konzert in Drexels Landgut Adler.

Der Musikverein Edenhausen beschert zwei schöne Konzertstunden.

Von Thomas Niedermair

Mit einem vielfältigen und ansprechenden Jubiläumskonzert hat der Musikverein (MV) Edenhausen vor einem Jahr sein 175-jähriges Bestehen gebührend gefeiert. Entsprechend groß war die Vorfreude des Publikums, das sich am Palmsonntag zum diesjährigen Blasmusikabend am Ort des seinerzeitigen Geschehens, in Drexels Landgut Adler, eingefunden hatte. Wie schon 2018 war der Saal auch diesmal voll besetzt, wie damals erntete der schwungvolle Auftritt des MV unter der Leitung von Alexander Graile auch heuer die begeisterte Zustimmung der rund 200 Besucher.

Thomas Fetschele, erster Vorstand des MV Edenhausen, begrüßte die zahlreichen Gäste, unter denen sich auch der ASM-Bezirksvorsitzende Franz Alstetter sowie Vertreter der Stadt Krumbach befanden. Er versprach „eine bunte Mischung, mit der wir hoffen, Ihnen einen schönen und unterhaltsamen Abend zu bescheren“. Dieses Versprechen einzulösen, war im Anschluss die Aufgabe der Musiker, die vom ersten Ton an beschwingt und gekonnt aufspielten. Vroni Volkert und Laura Fetschele moderierten und boten Informationen zu den einzelnen Musikstücken.

Fröhlicher Abend, fröhliche Musik

Den fröhlichen Charakter des Abends verdeutlichte bereits die muntere Tanznummer „La Mourisque“ aus der Suite „Danserye“ (von 1551) des Renaissance-Komponisten Thielmann Susato. Nach diesem flotten Ausflug ins 16. Jahrhundert offenbarte der MV mit dem berühmten „Ungarischen Tanz Nr. 5“ von Johannes Brahms, dass er auch einen Meisterkomponisten der Hochromantik des 19. Jahrhunderts überzeugend zu würdigen versteht. Mit der Ballade „Claudia“ des tschechischen Komponisten Petr Spanil begab sich das Orchester in die Gegenwart und wusste auch hierbei durch versiertes, homogenes Zusammenspiel zu gefallen.

Dass auch der Nachwuchs sein Handwerk versteht, zeigten die Jungmusiker Alina Ortlieb und Noah Graile. Für ihre herzhafte Präsentation von drei kurzen Stücken („Trumpet Voluntary“, „Schunkel-Walzer“ und „Bach-Menuett“) erhielten sie verdienten Beifall.

Die Opern-Ouvertüre „Valhalla“ des von Richard Wagner hörbar beeinflussten US-Amerikaners James L. Hosay, ein Opus mit majestätischen Fanfaren, schönen Melodien und einem klang- und machtvollen Finale, wurde durch die einzelnen Register technisch sauber und sehr dynamisch zur Geltung gebracht. Auch der Ausflug in die Filmmusik, zu dem der MV die Zuhörer mit Elmer Bernsteins berühmter Titelmusik aus dem Western-Klassiker „Die glorreichen Sieben“ (von 1960) einlud, geriet zur eindrucksvollen Demonstration beachtlichen Könnens.

Auch böhmisch-mährische Blasmusik kommt zum Zug

Nicht zu kurz kamen auch die Freunde der böhmisch-mährischen Blasmusik, denn im zweiten Programmteil wurden Vaclav Vackars „Prager Juwelen“ zum Funkeln gebracht. „Lebensfreude pur“, eine Komposition des 1953 in Memmingen geborenen Kurt Gäble, vermittelte beschwingte Walzer-Leichtigkeit, während die anschließend gespielte „Feinschmecker-Polka“ von Ernst Mosch zu den Klassikern des 1999 verstorbenen „Königs der Blasmusik“ zählt. Stimmungsvoll weiter ging es mit dem Walzer „Im Tal der Liebe“ des 1970 in Kaufbeuren geborenen Alexander Pfluger, aus dessen Feder auch „Erhard’s Polka“ und die als Zugabe gespielte Polka „Mit böhmischem Herzen“ stammen. Mit der feucht-fröhlichen Polka „Der Schluckspecht“ der drei jungen Komponisten Maximilian Pinter, Patrick Müller und Markus Roitner sowie der schönen Walzermelodie „Ruhige Nacht“ von Metodej Prajka setzte die spielfreudige Kapelle weitere Glanzlichter. Verdienter Lohn für den überzeugenden Auftritt war der begeisterte Applaus des Publikums, so dass der zweistündige Konzertabend für die Musiker erst nach zwei weiteren schwungvollen Polkas als Zugaben endete.

Winfried Fetschele (Tenorhorn), der vom MV-Vorsitzenden Thomas Fetschele als besonders zuverlässiger Probenbesucher und immer einsatzfreudiger Musiker charakterisiert wurde, ist seit 1981 als Orchester-Mitglied aktiv und seit 1989 (erst als Schriftführer, seit 1995 als Kassierer) im Vorstand. Für 30 Jahre aktive Tätigkeit zur Förderung der Musik wurde ihm die Anerkennung der Bundesvereinigung deutscher Musikverbände e.V. ausgesprochen und die Ehrennadel in Gold mit Urkunde überreicht.