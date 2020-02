09.02.2020

Musikverein Krumbach: Mit neuem Vorstand ins neue Jahr

Der Musikverein Krumbach ernennt Werner Selig zum neuen Ehrenmitglied. Wie das musikalische Niveau erhalten und weiter ausgebaut werden soll.

Von Werner Glogger

Ein Rückblick auf viele musikalische Höhepunkte, Erfolge in der Jugendarbeit und Ehrungen kennzeichnete die Jahreshauptversammlung des Musikvereins 1816 Krumbach, zu der sich ein Großteil der aktiven Musiker, passive Mitglieder, Ehrenmitglieder und Gäste im Vereinslokal Munding eingefunden hatten.

Mit einem veränderten Vorstand wird Krumbachs ältester Verein die organisatorischen Weichen für die kommenden Vereinsjahre stellen und alles daran setzen, dass das hohe musikalische Niveau sowohl in dem mit 65 Mitgliedern besetzten Orchester als auch in der Jugendkapelle (50 Musiker) und im Nachwuchsorchester (26) erhalten und weiter ausgebaut werden kann, verkündete Vorsitzender Tobias Ehrmann. „Persönlich waren es spannende und erfüllende zwei Jahre als Vorsitzender“ bekannte er und fügte hinzu, dass er sich stets auf eine motivierte und präsente Vorstandschaft verlassen konnte. Erstmals nach vielen Jahrzehnten gönnte man der Vereinsstandarte eine gründliche Restaurierung, deren Kosten in Höhe von rund 4800 Euro durch Spenden abgedeckt werden.

Musikverein Krumbach hat 176 Mitglieder

Mit 13 Neuzugängen konnte der Stand der passiven Mitglieder erstmals wieder aufgebaut und auf 176 erhöht werden. Mit der personellen Aufteilung auf den bewährten Festwirt Herbert Falk und die Metzgerei Reinartz wird es künftig einen „halb neuen“ Festwirt geben, gab Ehrmann bekannt und ist sich sicher, dass die erfolgreiche Fortsetzung dieses für den Musikverein zugleich wichtigen Events so gewährleistet ist.

Ehrmann betonte, dass er und das Vorstandsteam das Engagement der aktiven Musiker sehr zu schätzen wisse und langjähriges Musizieren mit Ehrungen würdigen wolle. „55 Jahre Musiker, seit 1976 im Musikverein Krumbach als versierter Tubist und zwölf Jahre Notenwart sind berechtigter Anlass, dir die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen“ richtete Ehrmann seine Dankesworte an Werner Selig und überreichte ihm die Urkunde. Weiter durfte er vier Aktive im Auftrag des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) und vier Aktive für langjähriges Musizieren intern ehren.

Lobend äußerte sich Ehrmann über die ausscheidenden Vorstandsmitglieder Kevin Schwarz (zwei Jahre stellvertretender Jugendleiter), Eva Brandner (vier Jahre Jugendleitung mit großen Bemühungen um den Musikernachwuchs), Harald Brandner (zwölf Jahre Schatzmeister mit Gespür für Einnahmequellen) und Thomas Schmid (24 Jahre Vorstandsmitglied, 2008 bis 2020 stellvertretender Vorsitzender, davon zehn Jahre Festkomitee, 1996 bis 2008 Jugendleiter).

Die Fleißigsten bei den Proben

Belohnt wurden ferner die Fleißigsten bei 44 Proben: Lukas Weiß und Melanie Wieland (je 44), Thomas Bihler, Harald Brandner und Tobias Ehrmann (je 42), Carla Brandner (41). Enorm groß waren die Adressaten, an die Ehrmann zum Schluss Dankesworte richtete, denn ohne das Zusammenwirken eigener Kräfte, Unterstützung durch Stadt, Behörden, ASM, Sponsoren, Förderstellen und Gönnern wären solche Erfolge nicht möglich. Die Finanzen des Vereins seien bei Schatzmeister Harald Brandner in besten Händen, bestätigte Revisor Thomas Bühler nach dessen Bericht über Einnahmen und Ausgaben. In seinem Kurzbericht über das „musikalische“ im Verein erwähnte Dirigent Lukas Weiß die intensiven Vorbereitungen zum Frühjahrskonzert, festliche Messe, „super Auftritt“ in Menzenschwand, zwei Wertungsspiele, bei denen die Vortragsstücke gereift und sich in Bestnoten von 93 auf 95 Punkte gesteigert haben und den Sieg im Stimmungs-Cup.

Sieben langjährig tätigen Musikern und dem Standartenträger wurden bei der Generalversammlung Ehrungen zuteil. Auf unserem Bild sind zu sehen: V.l. Lukas Weiß, Dirigent; Peter Henzler, Melanie Wieland, Christoph Weber, Kilian Wollmann, Alfred Neumayer, Dr. Armin Hagemeister, Werner Selig (neues Ehrenmitglied), Tobias Ehrmann, 1. Vorsitzender; es fehlen Thomas Baur und Johanna Bosch Bild: Werner Glogger

Professionell gingen mit Wahlleiter Bürgermeister Hubert Fischer und Beisitzer Ursula Bader und Gerhard Ringler die Neuwahlen zum Vorstand über die Bühne.

Zuvor äußerte sich Fischer, er sei jedes Mal begeistert von den Auftritten des Musikvereins, bereichert er doch das kulturelle Leben in der Stadt und sei Botschafter weit über die Grenzen hinaus, einfach ein Aushängeschild von hoher Qualität. Deshalb wolle die Stadt auch in Bezug von Probenräumen die Orchester unterstützen. „Macht weiter so, die Stadt steht hinter euch“, so Fischer abschließend.

