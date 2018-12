10.12.2018

Musikverein stimmt auf Weihnachten ein

Adventliches Konzert in der Pfarrkirche St. Blasius

Gut eingestimmt auf die vorweihnachtliche Zeit des Advent wurden die Besucher des Adventskonzerts in der Pfarrkirche „St. Blasius“ in Oberwiesenbach. Eingeladen hatten der Musikverein Wiesenbach und der Gesangverein „Frohsinn“. Es war auch die Gelegenheit für einen Auftritt der „Jugend Gitarrengruppe“ unter der Leitung von Petra Steck. Den Auftakt gaben die Sänger und Sängerinnen vom Gesangverein mit dem Lied „Jedes Jahr zur Weihnachtszeit“.

Nach der Begrüßung durch Pfarrer Johannes Kuhn setzten die Sänger ihr Programm mit drei weiteren Liedern fort. „Kommet ihr Hirten“, „Es ist für uns eine Zeit gekommen“ und „A Weihnacht, wie es früher war“ welches der Chorleiter Alexander Schick am Klavier begleitete. „Mary‘s Boy Child“ war der Auftakt für die Musikkapelle. Sie ist zur Zeit auf der Suche nach einem neuen Dirigenten. Vorübergehend ist Thomas Seitz in die Bresche gesprungen und hat sich bereit erklärt bei den Wiesenbacher Musikern den Dirigentenstab zu schwingen. Unter seiner Leitung zeigte die Kapelle wieder was sie kann.

Vor allem die Auftritte des Tenorhorntrios und des Trompetentrios beeindruckten. Mit je drei Stücken, wie „Maria durch den Dornwald ging“ „Gloria Exelsis Deo“ und den „Andachtsjodler“ überzeugte das Tenorhorntrio und die Trompetenspieler gaben die Stücke „Wieder naht der heilige Stern“, „Immer wenn es Weihnacht wird“ und „Wir sagen euch an, den lieben Advent“ zum besten.

Petra Steck hat wieder mit fünf Jugendlichen eine Gitarrengruppe zusammengestellt. Sie gaben ihr Debüt mit „Candlelight Walz“, „Santa Luzia“ und „Tochter Zion“ Das Konzert war für alle Besucher eine unterhaltsame Veranstaltung, bei der jedoch noch einige Plätze frei blieben. Zum Abschluss sangen alle gemeinsam das Lied „Vom Himmel hoch“. (ageis)

