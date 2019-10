16:59 Uhr

Nach Ausweichmanöver

Zu einem Unfall in Wiesenbach wurde die Polizei am Dienstagfrüh gerufen.

Wieder sorgte ein Tier für das Unfallgeschehen. Außerdem beschäftigte die Polizei ein E-Kartenbetrug in Italien und ein Autofahrer unter Drogeneinfluss Thannhausen.

Von Annegret Döring

7000 Euro Blechschaden und eine Verletzte sind die Bilanz nach einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 2 Uhr früh auf der Kreisstraße 6, zwischen Stoffenried und Unterwiesenbach. Nach Angaben der Polizei war eine 52-Jährige mit ihrem Auto auf der GZ 6 von Stoffenried kommend in Richtung Unterwiesenbach unterwegs. Sie wich einem Tier aus. Danach prallte der Pkw mit der rechten Front gegen einen Baum. Der Wagen wurde dadurch gedreht und quer über die Fahrbahn geschleudert. Am Auto entstand laut Polizei Totalschaden. Die 52-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ausgelaufenes Motorenöl musste durch die Straßenmeisterei gebunden werden.

Betrug mit EC-Karte – Geldabhebungen in Italien

Einen Betrug angezeigt hat ein 64-jähriger Geschädigter am Montag bei der Krumbacher Polizei. Demnach wurden von seinem Bankkonto zwei Mal 506 Euro abgebucht. Die Abbuchungen wurden an einem Geldautomaten in Italien veranlasst und sind nicht vom Geschädigten getätigt worden. Dieser befand sich zuvor im Urlaub in Italien. An einer freien Tankstelle bei Como wollte er sein Fahrzeug betanken. Am dortigen Tankautomaten boten ihm zwei Einheimische ihre „Hilfe“ an. Aus unerklärlichen Gründen sei die PIN-Nummer zur EC-Karte des Geschädigten drei Mal falsch eingegeben worden und die Karte wurde eingezogen. Die Männer gaben dem Geschädigten zu verstehen, dass er diese am nächsten Tag wieder bekommen würde, wenn der Inhaber der Tankstelle sich meldet. Der 64-Jährige traute dem Ganzen nicht und ließ seine EC-Karte sperren. Vorher wurden aber bereits insgesamt 1.012 Euro abgebucht. Die unbekannten Täter erlangten bei der Aktion sowohl die PIN-Nummer, als auch die Daten der EC-Karte, berichtet die Polizei.

Polizei erwischt Fahrer unter Drogeneinfluss

Erwischt hat die Polizei am Montag einen Autofahrer in Thannhausen, der unter Drogeneinfluss stand. Wie die Polizei berichtet, unterzogen die Beamten um 8.45 Uhr den 25-jährigen Pkw-Fahrer in der Jakob-Zwiebel-Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Bei dieser Kontrolle konnten Anzeichen für einen vorhergehenden Drogenkonsum festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief daher positiv. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Polizisten ließen den Mann außerdem nicht mehr weiter fahren.

