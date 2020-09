vor 48 Min.

Nach Bürgerprotest: Neuer Standort für Bauhof der VG Krumbach ist gefunden

Plus Zahlreiche Nattenhauser hatten sich dagegen gewehrt, dass am Kreuzberg ein neuer Bauhof errichtet wird. Jetzt hat die Verwaltungsgemeinschaft Krumbach ein neues Grundstück gekauft.

Von Anton Geißler

Nachdem die Errichtung eines gemeinsamen Bauhofs der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Krumbach in Nattenhausen am Widerstand der Bürger gescheitert ist, wurde jetzt ein neuer Standort gefunden. Wie Breitenthals Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler bekannt gab, hat die Verwaltungsgemeinschaft Krumbach ein geeignetes Grundstück eigens für den Bau des Bauhofs erworben.

Es liegt östlich des Vereinsheimes Breitenthal. Mit einer Fläche von 7426 Quadratmetern biete es ausreichend Platz für die bedarfsgerechten Gebäude und eventuelle Erweiterung in der Zukunft, so Wohlhöfler. Dieses Areal war bereits in der ersten Grundstücksfindung als geeignet beurteilt worden, stand aber nicht zur Verfügung, da es sich im Privatbesitz befand. Jetzt hat sich der Besitzer zum Verkauf entschieden, was ein großes Problem löste, und Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler dankte dafür.

Bauhof der VG Krumbach: Das zeichnet den neuen Standort aus

Architekt Gerhard Glogger vom Architekturbüro Glogger gab einen Überblick über die Standortanalyse. Durch die Lage neben dem Vereinsheim sei bereits eine gute Zufahrt vorhanden, ebenso sei der Anschluss von Strom und Wasser kein großes Problem. Auch die Bodenbeschaffenheit sei günstiger als vermutet. Nach dem Abräumen von 50 bis 60 Zentimetern Boden komme eine tragfähige Kiesschicht. Eine Abfuhr des abgeräumten Bodens sei nicht notwendig. Da ausreichend Platz vorhanden sei, könne er als begrenzender Wall aufgeschüttet und bepflanzt werden. Eine Neuplanung der Gebäude sei ebenfalls nicht notwendig, die Pläne von Nattenhausen können übernommen werden.

So sah die ursprüngliche Planung für den Bauhof aus.

Ein Baurecht besteht nicht, deshalb muss der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan erstellt werden. Die Änderung und Billigung des Planentwurfs wurden vom Gemeinderat ohne Diskussion einstimmig angenommen. Damit rückt die Verwirklichung eines gemeinsamen Bauhofes der Mitgliedsgemeinden der VG Krumbach ein großes Stück voran. Alle Ratsmitglieder zeigten sich erleichtert, selbst aus den Reihen der Gegner des Vorhabens in Nattenhausen kamen anerkennende Worte für die jetzt gefundene Lösung, und man freue sich bereits auf ein „Einweihungsfest“, erklärte deren Sprecherin Karin Schackert.

Schützenverein Breitenthal bekommt Zuschuss von der Gemeinde

Auch die Nachbarn des künftigen Bauhofs waren Thema im Rat. Die Anlagen des Schützenvereins Breitenthal entsprechen nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben. Eine Generalsanierung ist nötig. Überarbeitet werden muss der Schützenstand, der Kugelfang, der Brandschutz, die elektrischen Anlagen und die Fluchtwege. Es wird mit Kosten von 205000 Euro gerechnet. Der Antrag an die Gemeinde auf einen Zuschuss wurde bewilligt. Nach Abzug der Eigenleistungen wird die Restsumme mit zehn Prozent, wie auch bei den anderen Vereinen üblich, bezuschusst, das seien etwa 17000 Euro.

