Nach Diebstählen in Thannhausen: Polizei nimmt reisende Diebesbande fest

Die Diebe agierten international in wechselnden Besetzungen. Wie die Kripo Memmingen und die Polizei Krumbach ihnen auf die Schliche kamen.

Von Annegret Döring

Einen Ermittlungserfolg, der auch die Region Mittelschwaben betrifft, meldet die Kriminalpolizei Memmingen aus Dresden. Laut Bericht der Kripo gelang es nach intensiven Ermittlungen durch die bei der Kriminalpolizei Memmingen eingerichtete Ermittlungsgruppe „Mietwagen“ in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Krumbach Anfang September drei Mitglieder einer international agierenden reisenden Diebesbande festzunehmen.

Ausgangspunkte waren unter anderem Diebstähle aus Registrierkassen am im Januar in Thannhausen sowie einen Tag später in Marktoberdorf. Unter den Festgenommenen war auch der Drahtzieher der Gruppe, ein 47-jähriger tschechischer Staatsangehöriger, der in wechselnder Begleitung immer wieder für mehrere Tage aus Tschechien nach Deutschland, Norwegen, Dänemark oder die Niederlande eingereist war, um gezielt kleinere Geschäfte im Einzelhandel anzugehen. Während ein Bandenmitglied die oftmals allein im jeweiligen Geschäft tätigen Beschäftigten ablenkte, öffnete der andere unbemerkt die Ladenkasse und entwendete das Bargeld daraus.

Der 47-jährige Familienvater und seine jeweiligen Begleiter stehen im Verdacht, allein in Deutschland mindestens 55 Diebstähle mit einem Gesamtschaden von 38.500 Euro begangen zu haben. Tatorte in Deutschland befanden sich im Freistaat Bayern und darüber hinaus in Thüringen, Hessen, Nordrhein-Westfahlen und Baden-Württemberg.

Ermittlungsgruppe gelingt Festnahme, kurz bevor die Täter ausreisen wollen

Der eigens eingerichteten Ermittlungsgruppe gelang es nun, den 47-jährigen Initiator, dessen gleichaltrige Ehefrau sowie einen 36-jährigen estnischen Staatsangehörigen an einer Tankstelle in Dresden kurz vor ihrer geplanten Wiederausreise festzunehmen. Dabei wurden insgesamt 3000 Euro Bargeld gefunden und zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt. Ebenso wurde ein zur Tat benutzter Pkw zur Einziehung beschlagnahmt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen ordnete die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Dresden gegen alle drei Tatverdächtigen Untersuchungshaft wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls an. Die Festgenommenen befinden sich zwischenzeitlich in bayerischen Justizvollzugsanstalten in Haft.

Der Thannhauser Fall ereignete sich am 21. Januar diesen Jahres gegen 16.30 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Christoph-von-Schmid-Straße. Zwei südeuropäisch aussehende Männer waren laut Polizeibericht hineingegangen. Einer der beiden verwickelte die Mitarbeiterin im hinteren Teil des Ladens in ein Gespräch. Während dieser Zeit war der andere für kurze Zeit unbeaufsichtigt. Als die beiden Männer das Geschäft verlassen hatten, fehlten aus der Ladenkasse mehrere Hundert Euro. Die Männer sprachen nur gebrochen Deutsch.

