vor 50 Min.

Nach Kritik: Deisenhofer ist pro Eigenheim

Landtagsabgeordneter wohnt selbst in einem Einfamilienhaus

Die Diskussion um die Einfamilienhäuser hatte zuletzt die Gemüter erregt. Max Deisenhofer, Landtagsabgeordneter der Grünen, äußert sich nun recht deutlich dazu: „Kein Mensch will Einfamilienhäuser verbieten.“

Die eigenen vier Wände seien für viele Menschen wichtig – dazu gehöre auch und gerade, so Deisenhofer, das Einfamilienhaus. „Das wird es auch in Zukunft geben – so wie Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser und Mietshäuser auch. Ich bin selbst in einem Einfamilienhaus aufgewachsen, wohne nun wieder in einem und weiß daher, dass dieses Wohnkonzept zurecht gerade in unserer Region sehr beliebt ist“, sagt der Landtagsabgeordnete.

Nach Deisenhofers Ansicht sei es klare Aufgabe der Kommunen vor Ort, über die geeignete Form der Bebauung zu entscheiden. Und zwar in Abhängigkeit davon, was benötigt werde, wie viel Fläche da sei, wie viel Leerstand es gebe und was in den jeweiligen Ort passe. „Für mich kommt es vor allem darauf an, dass Bauen und Wohnen wieder bezahlbar wird. Ein Haus oder eine Wohnung stillt schlichtweg ein Grundbedürfnis und darf nicht zusehends zu einem Spielball von Spekulanten verkommen“, ergänzt Deisenhofer. (zg)