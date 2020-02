10:37 Uhr

Nach Orkan: Störungen im Zugverkehr Richtung Mindelheim

Am Krumbacher Bahnhof stehen am Morgen nach dem Orkan „Sabine“ alle Züge der Mittelschwabenbahn zwischen Günzburg und Krumbach still.

Nach dem Orkantief ist auf der Strecke Krumbach - Günzburg der Zugverkehr wieder aufgenommen worden. In Richtung Mindelheim dauert es noch. Und bei Agilis?

Weiterhin blockiert der Orkan etliche Zugstrecken in Bayern, so auch die Mittelschwabenbahn zwischen Günzburg und Mindelheim. Es fahren keine Züge von Krumbach in Richtung Mindelheim, aber es findet ein Schienenersatzverkehr mit Taxis statt. Seit 11. 30 Uhr wird der Zugverkehr zwischen Krumbach und Günzburg wieder aufgenommen. Auch andernorts läuft der Zugverkehr teilweise wieder an. Reisende sollten sich laut Mitteilung der Bahn vorab informieren auf bahn.de/reiseauskunft oder unter der kostenlosen Telefon-Hotline 08000 99 66 33.

Laut Pressemitteilung der Bahn haben Einsatzkräfte von DB Netz am Montag und Dienstag in Bayern an über 100 Schadstellen die Folgen des Orkans bearbeitet. Vor allem umgestürzte Bäume auf Oberleitungen und Gleise blockierten die Strecken. Nach und nach werden Regionalstrecken freigegeben.

Die Bahn unternimmt eine Erkundungsfahrt

Am Krumbacher Bahnhof stehen am Morgen alle Züge still. „Nicht einsteigen“ steht auf ihren Anzeigen über dem Führerstand. Auf der Mittelschwabenbahn zwischen Günzburg und Krumbach konnten verschiedene Bäume und Äste mittlerweile vom Gleis geräumt und das Gleisbett stabilisiert werden. Derzeit läuft eine Erkundungsfahrt ohne Fahrgäste noch von Krumbach in Richtung Mindelheim, teilt ein Bahnsprecher mit. Je nachdem, ob dabei noch weitere bisher unbekannte Schadstellen gefunden werden, müsse noch nachgearbeitet werden mit einem speziellen Stopffahrzeug. Ansonsten könne der Betrieb dann wieder aufgenommen werden. "Bis zum Berufsverkehr am späteren Nachmittag werden wir sicher wieder komplett fahren auf der gesamten Strecke", so der Bahnsprecher.

Die Hauptstrecke Ulm – Augsburg – München wird bereits seit gestern Mittag wieder befahren, aktuell ohne Störungen, erklärt der Sprecher.

