Nach Polizeieinsatz in Krumbach: Warum Diebe mit dem Heli gejagt werden

Die Polizei erklärt, warum am Wochenende in Krumbach drei Männer, die in den Wertstoffhof einbrachen, mit dem Hubschrauber gesucht wurden.

Von Stefan Reinbold

Samstagnacht brachen drei Männer im Alter zwischen 25 und 44 Jahren in den Krumbacher Wertstoffhof ein. Einer Polizeistreife war das Auto der Einbrecher aufgefallen. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs bemerkten die Männer die Polizei und flüchteten. Bei der anschließenden Fahndung wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt.

Mehr zu dem Einsatz lesen Sie hier: Nächtliche Diebe im Wertstoffhof Krumbach Noch am selben Abend konnten alle drei Verdächtigen festgenommen werden. Manche unserer Leser wunderten sich, weshalb für die Verfolgung eines aus ihrer Sicht verhältnismäßig kleinen Delikts mit dem Hubschrauber gleich das ganz große Besteck ausgepackt werde. Stehen Aufwand und Ertrag da noch im Verhältnis? Grundsätzlich entscheidet über die Notwendigkeit eines Hubschraubereinsatzes der Einsatzleiter vor Ort, erklärt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West. Vor allem nachts kann die Unterstützung eines Hubschraubers mit Wärmebildkamera durchaus sinnvoll sein, um flüchtende Straftäter aufzuspüren. Einerseits halte der Hubschraubereinsatz Kräfte am Boden für andere Einsätze frei, die sonst durch die Fahndung gebunden wären, andererseits spiele die Zeit eine entscheidende Rolle bei der Fahndung. Polizei verteidigt Hubschraubereinsatz über Krumbach Natürlich spielten die Kosten bei den Erwägungen im Hintergrund eine Rolle, aber bei Verfolgungen wird „die Wahrscheinlichkeit, jemanden zu schnappen von Minute zu Minute geringer“, heißt es vonseiten der Polizei. „Wir wissen ja nicht, wen wir da suchen, vielleicht ist das jemand, der vorher noch in zwei Häuser eingebrochen ist.“ Daher gehe die Polizei grundsätzlich „mit der entsprechenden Sorgfalt“ an solche Fälle heran. „Wir wollen den Menschen auch zeigen, dass wir für sie da sind, egal, ob es sich um einen Wertstoffhof oder ein Einfamilienhaus handelt“, erklärt die Sprecherin des Präsidiums. In gewisser Weise hat ein Polizeieinsatz wie der vom Wochenende auch einen erzieherischen Effekt. Wenn man kleinere Einbrüche durchgehen ließe, würden die Täter womöglich zu weiteren Straftaten ermutigt. Warum die Polizei richtig gehandelt hat, das kommentiert unser Redakteur Stefan Reinbold hier: Hubschrauber-Einsatz in Krumbach: Polizei hat richtig gehandelt

