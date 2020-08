vor 17 Min.

Nach Seifenkisten-Urteil: Womit Veranstalter zu kämpfen haben

Gewohntes Bild auf Großveranstaltungen vor Corona: Polizei und Security zeigen Präsenz. Denn wo Alkohol fließt, steigt auch das Risiko, dass etwas passiert. Und wenn es so weit kommt, steht zunächst der Veranstalter im Fokus. Das Foto entstand beim Historischen Fest 2017 in Burgau. Für 2021 wurde das Fest wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Plus Nicht erst seit dem Seifenkisten-Prozess ist klar: Wer eine Veranstaltung organisiert, lebt mit einem Risiko. Womit Veranstalter im Kreis Günzburg zu kämpfen haben.

Von Alexander Sing

Erleichtert sei er schon gewesen, sagt Thannhausens Bürgermeister Alois Held, als das Oberlandesgericht (OLG) München am Donnerstag seine Entscheidung im Seifenkisten-Streit bekannt gab. Wie berichtet, hat das OLG die Schmerzensgeld-Klage eines Zuschauers gegen die Stadt abgewiesen, der beim Seifenkistenrennen 2018 verletzt worden war. Für Held ist das auch ein wichtiges Signal für alle Veranstalter. Denn die ächzen unter den seit Jahren steigenden Anforderungen und Auflagen, die sie erfüllen müssen, um genau eine solche Situation zu vermeiden, wie sie die Stadt Thannhausen jetzt erlebt hat.

Jeder, der schon einmal eine größere Veranstaltung auf die Beine gestellt hat, egal ob privat, gewerblich, als Verein oder als Kommune, kann ein Lied davon singen. Sicherheitskonzepte, Jugendschutz, Lärmschutz, sogar Terrorabwehr – das sind nur einige der Themen, auf die Veranstalter viel Zeit und Geld verwenden. Stefan Siemons hat bereits einige Erfahrung damit. Der Leiter des Kultur- und Touristikamts der Stadt Burgau ist für kulturelle Veranstaltungen ebenso verantwortlich wie für das Faschingstreiben und das alle vier Jahre stattfindende Historische Fest. „Es geht beim Thema Sicherheit immer darum, abzuwägen, woher Gefahren drohen. Etwas Unvorhergesehenes kann immer passieren. Man kann bestimmte Faktoren aber beeinflussen.“

Landkreis Günzburg: Sicherheit ist bei Veranstaltungen ein großer Kostenfaktor

Dabei sei jede Veranstaltung unterschiedlich. Der Faschingsumzug oder das Historische Fest, wo Tausende Besucher, teils unter Alkoholeinfluss, zusammenkommen, müsse anders angegangen werden, als ein klassisches Konzert. Der Einsatz von Sicherheitskräften, vor allem an neuralgischen Punkten, an denen es immer wieder Probleme gebe, sei dabei nur eine Maßnahme, sagt Siemons. „Insgesamt ist die Sicherheit schon ein großer Kostenfaktor. Jede Veranstaltung wird auch noch eigens versichert. Bisher hat es aber zum Glück keine schlimmeren Vorfälle gegeben.“

Reichlich Erfahrung mit Sicherheitskonzepten hat man auch beim MSC Wiesenbach. Ähnlich wie beim Thannhauser Seifenkistenrennen, gelten auch bei den Rennen der Enduro- und Mountainbikefahrer hohe Sicherheitsstandards. Wenn die Fahrer mit Karacho über die Strecke brettern, sollte besser kein Zuschauer im Weg stehen. Damit hier nichts passiert, müssen die Wiesenbacher sehr viel in ihre Konzepte investieren. Praktisch, wenn man den Experten in den eigenen Reihen hat. Anton Sieber ist nicht nur Vorsitzender des Vereins, sondern entwickelt auch seit 20 Jahren Sicherheitskonzepte für den MSC und den bayerischen Verband. Er ist überzeugt: „Wenn dann verletzt sich mal ein Sportler, wir hatten schon das ein oder andere gebrochene Schlüsselbein. Aber bei uns passiert weniger als am Sonntag beim Fußballspielen.“

So sehen die Sicherheitsmaßnahmen beim Mountainbike in Obergessertshausen aus

Wenn etwa im Herbst die deutsche Mountainbike-Elite in Obergessertshausen zu Gast ist, sind Rennstrecke und Zuschauerbereich klar voneinander getrennt. „Es gibt einen Korridor, in dem sich die Zuschauer bewegen können. Auf und an der Strecke selber sind nur Streckenposten erlaubt“, erklärt Sieber. So habe man bisher schlimmere Vorfälle verhindern können.

Neben der Sicherheit kam in diesem Jahr eine neue Aufgabe hinzu, die Veranstaltern mitunter Kopfzerbrechen bereitet: die Einhaltung der Corona-Auflagen. Wie es nicht laufen sollte, war am Samstag in Berlin zu sehen, wo rund 17.000 Menschen auf engem Raum ohne Mindestabstände und Masken gegen eben jene Auflagen demonstrierten. Von solchen Extremfällen sei man im Landkreis Günzburg weit entfernt, sagt Oliver Preußner, Fachbereichsleiter Öffentliche Sicherheit und Ordnung im Landratsamt. Hiesige Demonstrationen seien sehr diszipliniert abgelaufen.

Corona: Bußgeld von 5000 Euro für Veranstalter möglich

Das Landratsamt ist immer dann gefragt, wenn bei Veranstaltungen die erlaubte Teilnehmerzahl von 100 im Innen- und 200 im Außenbereich überschritten wird. „Wir müssen eben prüfen, ob eine Ausnahmegenehmigung möglich ist. Dafür müssen die nötigen Hygieneregeln eingehalten werden können.“ Funktioniere das dann nicht, sei im Zweifelsfall der Veranstalter haftbar. Der bayerische Bußgeldkatalog „Corona-Pandemie“ sieht hier ein Bußgeld in Höhe von 5000 Euro vor.

Oliver Preußner ist im Landratsamt zuständig für öffentliche Sicherheit und Ordnung. Bild: Bernhard Weizenegger

„Wenn ein Veranstalter es nicht schafft, die Regeln durchzusetzen, muss er die Veranstaltung im Extremfall auflösen“, erklärt Preußner. Mit Regeln meint er unter anderem den Mindestabstand von 1,5 Metern, der auch bei privaten Feiern mit mehr als zehn Personen gelte. Sollte das nicht möglich sein, herrsche Maskenpflicht. Auch die Dokumentation der Teilnehmer sei wichtig, betont Preußner. Nur so könne man im Fall der Fälle Infektionsketten nachverfolgen.

Thannhausen: Alois Held schließt neues Seifenkistenrennen nicht aus

Mit solchen Themen muss sich Alois Held vorerst nicht auseinandersetzen. Die Stadt Thannhausen hat ihre Konzertreihe „Kult um 8“ für dieses Jahr abgesagt, andere größere Veranstaltungen sind nicht geplant. Zur Frage, ob es wieder ein Seifenkistenrennen geben wird, hält sich der Bürgermeister zurück. Sollte das Thema im Stadtrat zur Sprache kommen, werde er sich nicht gegen eine Diskussion wehren, sagt Held. „Von mir wird da aber keine Initiative ausgehen, auch wenn das Gericht zu unseren Gunsten entschieden hat.“

An dieser Stelle passierte beim Seifenkistenrennen 2018 der Unfall. Das Bild entstand kurz danach, rechts ist die betroffene Seifenkiste zu sehen. Bild: Peter Wieser

Zudem wolle er die genaue Begründung des OLG-Urteils abwarten. „Das ist für mich noch interessanter als die Entscheidung an sich“, sagt Held. „Denn daraus lassen sich dann Schlüsse für künftige Veranstaltungen ziehen.“ Auch andere Veranstalter werden sich das Urteil der Münchner Richter aufmerksam durchlesen. Mit einer Veröffentlichung ist in den nächsten Tagen zu rechnen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen