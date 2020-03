15:00 Uhr

Nach Wasserrohrbruch: Krumbacher Innenstadt wieder frei befahrbar

Warum ein Bereich des Krumbacher Marktplatzes und die Franz-Aletsee-Straße gesperrt waren.

Wasserrohrbruch nördlich des historischen Krumbacher Rathauses. Dies war der Grund, warum ein Teil des Krumbacher Marktplatzes und die Franz-Aletsee-Straße am heutigen Montag gesperrt waren. Über mehrere Stunden liefen, wie Stadtbaumeister Björn Nübel auf Nachfrage unserer Redaktion berichtete, die Reparaturarbeiten. Am Nachmittag teilte Martin Strobel, Leiter der Krumbacher Stadtwerke, mit, dass die Arbeiten abgeschlossen seien. "Das Wasser läuft wieder", sagte Strobel. Die Sperrung in der Innenstadt sei aufgehoben worden.

Wegen des Rohrschadens nördlich des alten Rathauses sei es auch notwendig gewesen, das Pflaster an einigen Stellen zu entfernen. Die Grube sei nach dem Abschluss der Reparaturarbeiten zunächst provisorisch geschlossen worden. Am Freitag findet in Krumbach bekanntlich der Wochenmarkt statt, in dieser Zeit ist die Innenstadt für die Durchfahrt gesperrt. Diese Zeit werde dann genutzt, das am Montag entfernte Pflaster wieder einzubringen, erläuterte Strobel.

Thema im Hauptausschuss

Wasserrohrbrüche - das war vor Kurzem auch Thema im Hauptausschuss des Krumbacher Stadtrates. Martin Strobel, Leiter der Krumbacher Stadtwerke (diese sind für die Bereiche Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und das Freibad zuständig) berichtete über die aktuelle Lage in Sachen Wasserrohrbrüche.

21 Wasserrohrbrüche verzeichneten die Stadtwerke 2019. Dies verursachte laut Strobel beim Unterhalt des Rohrnetzes einen Kostenaufwand von 230 000 Euro. 2018 waren es 16 Rohrbrüche. Gemessen am Jahr 2009, damals wurden 41 Wasserrohrbrüche gezählt, ist in den darauffolgenden Jahren ein Rückgang zu verzeichnen. "Das muss noch weiter sinken", meinte der Werkleiter.

