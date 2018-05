vor 46 Min.

Nach der Tat hat er sich „cool gefühlt“

Drei junge Männer und zwei Frauen lockten einen 25-Jährigen hinter dem Krumbacher Freibad in einen Hinterhalt. Ihnen wird versuchter Mord vorgeworfen. Beim ersten Verhandlungstag ergeben sich Anhaltspunkte für ein Tatmotiv

Von Rebecca Mayer

Leere Blicke, Schweiß auf der Stirn, Hände reiben, Tränen in den Augen, angespannte Stimmung. Eine Mutter zwingt sich ein Lächeln auf, als sie in die verweinten Augen ihres Kindes auf der Anklagebank im großen Sitzungssaal des Landgerichts Memmingen blickt. Denn es sind schon mehr als 30 Minuten vergangen. Mehr als 30 Minuten, in denen der Vertreter der Staatsanwaltschaft Thomas Hörmann, die Anklageschrift gegen drei junge Männer und zwei Frauen vorliest.

Ende September vergangenen Jahres sollen sie einen Bekannten hinter dem Krumbacher Freibad in einen Hinterhalt gelockt und dabei schwer verletzt haben. Ihnen wird unter anderem versuchter Mord und schwere Körperverletzung vorgeworfen. „Wie kam es zu dieser schrecklichen Tat“, leitete der Vorsitzende Richter Jürgen Hasler die Verhandlung ein. „Wir wollten ihn halt schlagen“, sagt der als Haupttäter Angeklagte N. Das Opfer habe über seinen Drogenkonsum geredet und die Mutter des Mitangeklagten G. beleidigt. „Ich habe mitgemacht, weil G. ein guter Freund ist“, rechtfertigt sich N. Auch hätte das spätere Opfer seinem Freund 40 Euro für eine Musikanlage geschuldet. Knappe zwei Wochen vor der eigentlichen Tat – zwei Tage nach der Übergabe des Musikgeräts – lauerten die Angeklagten G. und N. dem Opfer vor seiner Arbeitsstelle auf.

„Wir wollten ihn ein bisschen einschüchtern, dass er endlich das Geld gibt. Als er uns dann bei der Geldübergabe beleidigt hat, wollten wir ihm eine Abreibung verpassen“, erklärt N.

In ihren Plan weihten die Angeklagten G. und N. mit dem Angeklagten S. einen weiteren Freund ein. „Meine Mutter ist vor ein paar Jahren verstorben“, bekundet S. Beleidigungen gegenüber einer Mutter seien ein wunder Punkt für ihn. Wer allerdings was, wann, gesagt hätte, daran konnte er sich in der Verhandlung nicht erinnern. „Sie kommen hier her. Sie sagen wie schwer es Ihnen fällt, wenn über eine Mutter schlecht geredet wird, und können nun nichts Konkretes sagen?“, wundert sich der Richter.

Für die geplante Abreibung setzten die Angeklagten G., N. und S. die achtzehnjährige L. als Lockvogel ein. „L. hat mir noch einen sexuellen Gefallen geschuldet“, erklärte der Angeklagte S.

Auf Drängen der Angeklagten nahm die junge Frau über ein soziales Netzwerk Kontakt mit dem späteren Opfer auf und vereinbarte am Penny-Parkplatz in Krumbach nachts ein Treffen.

„Warum“, fragt der Richter die 18-Jährige. „Sie locken das Opfer in eine Falle. Warum haben sie mitgemacht? „S. ist ein guter Freund von mir. Ich wollte ihm helfen. Genau wusste ich nicht, was der Auslöser für die Tat war.“ Sie habe auch Angst gehabt. Ihr sei mit Schlägen gedroht worden, wenn sie das Treffen nicht arrangiert hätte. „So eine absurde Geschichte“, fiel ihr der Richter ins Wort. Bei so einer geplanten und brutalen Tat würde man nach dem Grund fragen, mahnte Richter Hasler.

Ihre Tat seien die Angeklagten nach eigenen Aussagen am Bahnhof in Krumbach durchgegangen. „Wir haben uns ins Auto gesetzt, noch einen Joint geraucht und sind zum Freibad gefahren“, berichtet der Angeklagte N.

„Sie verstecken sich nachts in einem Gebüsch am Freibad, locken das Opfer her und denken, dass sie ihm nur eine kleine Abreibung verpassen?“, fragt der Richter. „Das Freibad ist abgelegen und er sollte nichts ahnen.“ Zum Ablauf erklärt der Hauptangeklagte, er sei zuerst auf sein Opfer losgestürmt jedoch ausgerutscht. In der Zwischenzeit habe sein Kollege G. dem Kontrahenten schon mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der stand in Schutzhaltung am Geländer der Kammelbrücke. „Ich habe mit der Hand sein Genick gehalten und ihm zwei bis dreimal ins Gesicht geschlagen und einen Schubser gegen den Kopf mit dem Fuß gegeben. Ich war so in Rage. Da habe ich nicht gesehen, ob er bewusstlos war oder gar verletzt. Ich dachte eine Platzwunde. Nicht so etwas Schlimmes“, beschreibt N. die Tat. Danach habe er sich „cool gefühlt“. Es sei nicht seine erste Schlägerei gewesen, brüstete er sich im Gerichtssaal. Zudem hat die Polizei in dem Fluchtauto, das die damalige Freundin N.’s an jenem Abend steuerte, noch einen Teleskopschlagstock sichergestellt. Die Fahrerin des Fluchtautos saß mit auf der Anklagebank. Sie habe an diesem Abend Zahnschmerzen gehabt, weshalb der Angeklagte N., der selbst keinen Führerschein besaß, zwischenzeitlich das Auto steuerte. Plan der Angeklagten war, mit dem Auto nach Kehlheim zu einer weiteren Freundin zu fahren, um sich ein Alibi für den Abend zu beschaffen, so der Vorwurf der Anklage.

Auch nach der Tat ließen die Angeklagten das Opfer nicht in Ruhe und lauerten ihm im Krankenhaus auf. „Wir wollten nur schauen, ob er da ist und im Krankenhaus ist keine Polizei“, so G. Die diensthabende Krankenschwester verhinderte jedoch einen Besuch der Angeklagten, wie sie vor Gericht schilderte.

Vier Tage lang musste das Opfer aufgrund seiner schweren Verletzungen, vor allem im Bereich des Kopfes, im Krankenhaus bleiben. Doch die Tat hat nicht nur körperliche Wunden hinterlassen. „Abends kann ich nicht mehr raus, ich habe ständig Angst, wache nachts schweißgebadet auf“, berichtet der 25-Jährige. Noch heute leide er unter starken Kopfschmerzen. Im Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleichs überreichten die Anwälte der Angeklagten G. und N. insgesamt 2300 Euro Schmerzensgeld an ihr Opfer. Die Verhandlung wird fortgesetzt.