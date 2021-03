vor 33 Min.

Nach drei Monaten Pause: So lief der erste Tag für die Einzelhändler in Krumbach

Plus Weil die Corona-Inzidenz im Kreis Günzburg unter 50 liegt, durften am Montag die Geschäfte öffnen. Was die Händler zu den Lockerungen sagen.

Von Elisabeth Schmid

Bei strahlendem Sonnenschein durften am Montag die Einzelhändler in Krumbach nach mehr als drei Monaten im Lockdown ihre Geschäfte öffnen. Obwohl die endgültige Entscheidung kurzfristig gefallen war, waren alle Händler vorbereitet und hatten ihre Geschäfte für den besonderen Tag mit aktueller Ware hergerichtet.

Noch Ende vergangener Woche stand lediglich fest, dass die Büchereien und Museen im Landkreis Günzburg öffnen dürfen. Ganz plötzlich kam dann am Sonntag die Nachricht, dass auch die Einzelhandelsgeschäfte wieder Kunden ohne Termin empfangen dürfen – sehr zur Freude von Ladeninhabern wie Myriam Schmid von Haushaltswaren Zach in Krumbach. „Wir starten voller Freude und Euphorie in unsere Arbeit“, erzählte die Geschäftsführerin. Auch für sie kam die Nachricht völlig unerwartet. „So lange hatten wir noch nie geschlossen, selbst in den beiden Weltkriegen nicht,“ meinte Myriam Schmid.

Händler in Krumbach beraten ihre Kunden lieber persönlich

Auch Claudia Prommersberger- Fischer, Inhaberin des Wäschefachgeschäfts Profi Bra in Krumbach, ist froh, ihr Geschäft wieder öffnen zu können. „Die neue Ware in den angesagten Farben liegt schon lange für die Kunden bereit,“ sagte sie gut gelaunt. Für jede Kundin, die den Laden besuchte, gab es anlässlich des Weltfrauentages eine Rose als Geschenk.

Claudia Prommersberger-Fischer von Profi Bra in Krumbach mit ihren Mitarbeiterinnen Elisabeth Gessel (rechts) und Jasmin Girsig (links).

Wolfgang Thoma und seine Frau Ursula vom Schmuck- und Uhrengeschäft Geiger in Krumbach sind ebenfalls sehr erleichtert, dass sie wieder für ihre Kunden da sein können. „Gerade jetzt in der Osterzeit und während der anstehenden kirchlichen Festen, wie Kommunion, Konfirmation, aber auch Hochzeiten oder Geburtstage, ist es schön, den Kunden wieder persönlich zu beraten,“ meinte Wolfgang Thoma. Das Farbengeschäft Wieland in Krumbach hat nun schon eine Woche auf. Inhaberin Melanie Wieland ist darüber sehr froh. „Der Kundenbesuch ist noch eher verhalten, aber so langsam geht es doch los,“ sagte sie unserer Redaktion.

Steigt die Inzidenz über 50, gelten für den Einzelhandel wieder andere Regeln

Weiter gelten für alle Geschäfte die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln sowie das Maskengebot. Außerdem müssen Händler sicherstellen, dass sich nur ein Kunde pro zehn Quadratmetern Verkaufsfläche gleichzeitig im Laden aufhält. Und übersteigt die Inzidenz im Landkreis wieder die 50, so ist es mit den Lockerungen vorerst wieder vorbei. Liegt die Inzidenz nachhaltig bei einem Wert zwischen 50 und 100, müssen die Einzelhändler tagesaktuell umschwenken, können dann aber zumindest nach Terminvereinbarung Kunden empfangen („Click&Meet“).

Dennoch ist es für den Einzelhandel ein wichtiger Schritt. Während des Lockdowns konnten die Kunden bei allen Geschäften zwar Waren bestellen und abholen. „Click und Collect“ hieß das Zauberwort. Trotzdem, so die Meinung der Geschäftsinhaber, sei der persönliche Kontakt zu den Kunden einfach unersetzlich.

Auch Bücherei und Heimatmuseum in Krumbach öffnen wieder

Und auch die Kultur kommt wieder zurück – zumindest ein Stück weit. Darüber freut sich vor allem Birgit Fleiner, die Leiterin der Bücherei Krumbach. „Gerade für die Kinder ist es wichtig, dass sie wieder in den Büchern herumstöbern können und sich die Bücher selbst aussuchen dürfen“, meinte Fleiner. Auch das Heimatmuseum Krumbach hat wieder regulär von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Es gibt aber eine Einschränkung, erklärt Leiterin Anita Roth: „Der Besuch geht nur mit vorheriger Terminverabredung.“ Zu sehen gibt es im Heimatmuseum derzeit „Nazarenische Kunst“ aus dem 19. Jahrhundert.

Anita Roth, Leiterin des Heimatmuseums in Krumbach, betrachtet Werke der aktuellen Ausstellung „Nazarenische Kunst“.

Künstler aus der Region malten damals für die regionalen Kirchen. Weil die Künstler alle lange Haare hatten, christusähnlich, wurden sie „Nazarener“ genannt. Ab dem 25. März gibt es eine Ausstellung aus dem Depot des Museums. Themen zur Stadtgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Alltagskultur und mehr sollen darin gezeigt werden. Anita Roth hofft, dass es keinen weiteren Lockdown gibt und die kulturelle Arbeit wieder in Fahrt kommt.

