Nach zehn Wochen Lockdown: Frisöre in Mittelschwaben machen wieder auf

Sandra Köhle schneidet in ihrem Salon haarscharf 46 in Edelstetten Andreas Pilz aus Krumbach die Haare. Er ist ihr erster Kunde nach dem wochenlangen Lockdown wegen Corona.

Groß ist die Freude bei Kunden und Frisören, dass es nun wieder Haarschnitte gibt. Wir haben zum Neustart bei einem Friseursalon in Edelstetten vorbeigeschaut.

Von Monika Leopold-Miller

„Natürlich ist die Freude groß, dass wir wieder öffnen können“ sagt Sandra Köhle vom Friseursalon „haarscharf 46“ in Edelstetten. Nach zehn Wochen Lockdown herrscht wieder Betrieb in ihrem Salon, wenn auch mit Auflagen. Andreas Pilz aus Krumbach war heute Morgen ihr erster Kunde. Und da gab es einiges zu schneiden. Um dem Stuhl verteilt liegen am Boden büschelweise Haare.

„Es waren schon Existenzängste“, sagt die Friseurmeisterin. Ihre Mitarbeiterinnen musste sie in Kurzarbeit schicken. Aber jetzt können sie wieder loslegen. Die Öffnungszeiten hat Sandra Köhle ausgeweitet, auch am Montag ist vorerst geöffnet. „Die nächsten Wochen ist der Terminkalender gut gefüllt, sagt sie.

Gefreut hat Sandra Köhle sich über das Verständnis ihrer Kunden. Viele haben Gutscheine erworben und sie damit unterstützt.

