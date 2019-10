vor 48 Min.

Nächtliche Diebe im Wertstoffhof Krumbach

Mit einem Polizeihubschrauber suchte die Polizei am Freitag in der Dunkelheit nach Einbrechern beim Krumbacher Wertstoffhof.

Polizei nimmt mit hohem Aufwand drei tatverdächtige Männer fest. Außerdem Werden Zeugen zu einer Sachbeschädigung gesucht.

Von Annegret Döring

Einen besonderen Fahndungserfolg meldet die Polizei in ihrem Bericht vom vergangenen Samstag: Drei Männer, deren Fahrzeug am Freitag gegen 20.30 Uhr einer Streife der Polizei Krumbach beim Wertstoffhof in der Bahnhofstraße in Krumbach aufgefallen war, wurden nach einem Einbruch in den Wertstoffhof festgenommen. Dabei betrieb die Polizei einen sehr großen Fahndungsaufwand. Bei der Überprüfung des verdächtigen Autos konnten die Polizeibeamten Geräusche aus dem Gelände des Wertstoffhofs hören. Als drei tatverdächtige Gestalten die Beamten erblickten, versuchten sie zu abzuhauen. Mit Unterstützung durch mehrere Streifen, einen Polizeihubschrauber und einen Diensthund konnten zwei der Täter im Bereich des Wertstoffhofes auf frischer Tat festgenommen werden, heißt es im Polizeibericht. Ein dritter Täter, dem die Flucht zunächst gelungen war, konnte schließlich an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Bei einem der drei männlichen Täter konnten dann zwei Mobiltelefone, die aus einem Container des Wertstoffhofes entwendet worden waren, gefunden werden. Die drei Männer im Alter zwischen 25 und 44 Jahren erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Hausfriedensbruchs und schweren Diebstahls, so die Polizei.

Auto zerkratzt in der Bahnhofstraße

Eine Sachbeschädigung meldet die Polizei von einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Krumbach. Auf dem Platz bei der Apotheke hatte ein Mann sein Auto zwischen 14 und 15 Uhr am vergangenen Freitag abgestellt. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkam, konnte er einen frischen Kratzer an der Beifahrerseite feststellen. Den von einem Unbekannten angerichteten Schaden schätzt die Polizei auf rund. 100 Euro. Personen die Hinweise zu dieser Sachbeschädigung abgeben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden.

