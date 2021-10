Nattenhausen

11:30 Uhr

Bald geht es rund am Kreisverkehr in Nattenhausen

Plus Die Bauarbeiten am Kreisverkehr bei Nattenhausen hatten sich zuletzt verzögert. Jetzt ist aber ein Eröffnungstermin in Sicht.

Von Rebekka Jakob

Die Spuren an der kleinen Ortsverbindungsstraße sind unverkennbar: Hunderte Autofahrer haben die Strecke genutzt, um so auf kürzestem Weg von Breitenthal nach Deisenhausen zu kommen - und dabei tiefe Rillen neben der Asphaltdecke hinterlassen. Die offizielle Umleitung in Richtung Krumbach, die während der Bauarbeiten am Kreisverkehr bei Nattenhausen eingerichtet wurde, verläuft seit mehreren Wochen eigentlich ein Stück weiter entfernt am Glaserhof vorbei. Doch den Umweg wollten sich offenbar viele sparen. Lange wird die Zeit der Umleitungen jedoch nicht mehr dauern: Denn der Termin für die Eröffnung des Kreisverkehrs steht schon.

