vor 59 Min.

Nattenhausen: Betrunkener Radler muss gefesselt werden

Ein betrunkener Radler wurde in Nattenhausen von der Polizei gestellt (Symbolbild)

Polizei stellt in Nattenhausen einen 49-jährigen Radfahrer. Der zeigt sich wenig kooperativ.

Am Donnerstag, gegen 23 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer mit, dass ein Radfahrer ohne Licht und sehr unsicher von Krumbach nach Nattenhausen unterwegs sei. Kurze Zeit später konnte ein 49-jähriger Radfahrer, der einen stark alkoholisierten Eindruck machte, in der Hauptstraße in Nattenhausen angetroffen werden.

Da der Verdacht der Trunkenheit im Verkehr bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Radfahrer verhielt sich laut Polizei äußerst unkooperativ. Neben der Verweigerung des freiwilligen Alkoholtests, wollte er seine Personalien nicht angeben. Außerdem drohte er damit, die Polizeibeamten schlagen zu wollen.

Zur Durchführung der Maßnahme musste der 49-Jährige letztendlich gefesselt werden, schreibt die Krumbacher Polizeiinspektion in ihrem Bericht. Neben dem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, muss sich der Mann nun auch wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (zg)

