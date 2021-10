Nattenhausen

18:30 Uhr

Der Kreisverkehr bei Nattenhausen wird wohl eine Woche später fertig

Plus Rund eine Woche länger als geplant müssen Verkehrsteilnehmer Umleitungen fahren wegen der Baustelle des neuen Kreisverkehrs bei Nattenhausen. Was der Grund ist.

Von Annegret Döring

Wer von Breitenthal aus in Richtung Krumbach fahren möchte und umgekehrt muss derzeit eine längere Umleitung in Kauf nehmen. Der Grund: Beim Breitenthaler Ortsteil Nattenhausen wird derzeit an den Abzweigungen von der Staatsstraße 2018 nach Deisenhausen beziehungsweise nach Seifertshofen ein neuer Kreisverkehr gebaut. Die bisherige unfallträchtige Kreuzung soll dadurch entschärft werden.

