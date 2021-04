Nattenhausen: Holzschuppen gerät in Brand

Brand eines Holzschuppens in Nattenhausen: Am Freitagnachmittag mussten mehrere Feuerwehren ausrücken.

In der Ortsmitte von Nattenhausen ist am Freitagnachmittag ein Holzschuppen in Brand geraten. Die Ursache war zuletzt nicht bekannt. Mehrere Feuerwehren (Breitenthal, Nattenhausen, Krumbach, Deisenhausen und Niederraunau rückten aus, da die Einsatzkräfte offensichtlich, wie vor Ort zu erfahren war, zunächst einen größeren Brand befürchteten. Vor Ort hatten die Feuerwehren den Brand (in dem Holzschuppen war Holz gelagert) rasch unter Kontrolle. (AZ)