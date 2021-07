Nattenhausen

vor 31 Min.

So stärkt Claudia Snehotta in Nattenhausen die Resistenz gegenüber Stress

Herzarbeiterin Claudia Snehotta aus Nattenhausen erklärt, warum Resilienz gerade in Pandemie-Zeiten so wichtig ist.

Plus Wie Claudia Snehotta aus Nattenhausen mit Seminaren und Coachings die Resilienz stärken möchte und warum das gerade in Pandemie-Zeiten so wichtig ist.

Von Marc Hettich

Im Führungsmeeting eines Münchner Unternehmens. Eine Frau betritt den überwiegend mit Männern besetzten Raum. Eine Hand hat sie in der Hosentasche. Einer der Kollegen hat sie bereits mehrfach vor versammelter Runde beschämt. Doch diesmal ist sie vorbereitet. In der Hosentasche der Frau befindet sich eine rote Clownsnase. Diese soll sie daran erinnern, mutig den gewohnten Rahmen zu verlassen. Als wie erwartet ein verbaler Angriff erfolgt, reagiert sie gelassen: „Haben Sie heute schlecht geschlafen? Soll ich Ihnen vielleicht einen Kaffee bringen?“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen