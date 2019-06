Plus Zu seinem 100-jährigen Bestehen erlebt der Musikverein Nattenhausen zusammen mit vielen Musikern aus der Region einen unvergesslichen Höhepunkt.

Der Musikverein Nattenhausen hat in seiner 100-jährigen Geschichte schon viele Feste gefeiert, doch so etwas hat man in der Günztalgemeinde noch nicht erlebt. Der „Blasmusik-Cup“ im Rahmen des 47. Bezirksmusikfestes am Samstagabend war schlichtweg der „Hammer“. Fünf Musikkapellen schaukelten sich gegenseitig hoch, mit dem Ergebnis: Ein vom ersten bis zum letzten Takt begeistern mitgehendes Publikum.

Krumbach gewinnt den Blasmusik-Cup

„Gut, besser, Nattenhausen“, diese Steigerungsform schrieb ein Besucher nach der Veranstaltung in das am Zelteingang aufliegende Gästebuch des Musikvereins. „Gut, besser, Krumbach“ so lautete hingegen das Ergebnis des blasmusikalischen Wettbewerbes. Die 45 Musiker aus der Kammelstadt unter ihrem Dirigenten Lukas Weiss waren an diesem Abend unschlagbar und am Ende schließlich der verdiente Sieger. Ein Gutschein über 50 Liter Bier und 50 Steaks, gestiftet vom Musikverein Nattenhausen, waren der Lohn für einen begeisternden Auftritt. Nicht leicht hatte es die Jury, bestehend aus Bezirksleiter Franz Alstetter, seinem Stellvertreter Thomas Fetschele, Bezirksdirigent Patrick Scheel und dessen Stellvertreter Helmut Liebhaber, bei der Ermittlung des zweiten Siegers. Hier lag letztendlich die Musikkapelle Ziemetshausen dank der besseren Showelemente hauchdünn vor den Musikern aus Billenhausen und konnte sich über 30 Liter Bier (gestiftet von ASM-Bezirk 11 Tisogau) freuen.

Programm, musikalischer Gesamteindruck, Publikumswirksamkeit und Showelemente waren die Bewertungskriterien. Vor allem bei Letzterem ließen sich die Musiker aller fünf Kapellen einiges einfallen. Die Ziemetshauser sorgten mit dem Hit „Johnny Depp“ für Mallorca-Partystimmung im Zelt, bei den Billenhausern tanzte Sängerin Steffi mit Dirigent Günther Glogger und begeisterte mit dem Schlager „Ich will keine Schokolade“.

Direkt unters Volk gemischt

Die Waltenhauser Musiker mischten sich bei einer Polka direkt unters Volk und die Musiker aus Gaismarkt-Niederraunau-Winzer spielten das Trio vom „Böhmischen Traum“ mit Boomwhackers (Schlagdiophone aus Kunststoff) und animierten die Zuhörer zu einer La-Ola. Cup-Sieger Krumbach glänzte mit einem Duell zweier Xylophonspieler beim „Zirkus Renz“ und bot beim Marsch „Unter dem Sternenbanner“ eine Balletttänzerin im Goldregen auf.

27 Musikkapellen ließen beim Festzug am Sonntag durch den Breitenthaler Ortsteil Nattenhausen ihre Instrumente erklingen. Bild: Alois Thoma

Ein weiterer Höhepunkt des Bezirksmusikfestes folgte dann am Sonntag. Hatte der Musikverein Nattenhausen in den letzten Jahren bei seinem Waldfest alles andere als Wetterglück, so spielte am Sonntag der Wettergott die erste Geige.

Bei strahlendem Sonnenschein glitzerten die unzähligen Instrumente der Musiker von fast allen am Festzug beteiligten Kapellen in der Sonne, als sie sich zum Gemeinschaftschor versammelten.

„Lasst Blumen sprechen“ hieß das Motto beim Obst- und Gartenbauverein Breitenthal-Nattenhausen. Bild: Alois Thoma

Dieser wurde eröffnet mit dem Laridah-Marsch und der Hymne an die Freundschaft, die Bundesjugendleiter Markus Schubert dirigierte. Er lobte in seinem kurzen Grußwort das Engagement der Musiker und stellte die Frage: „Was wäre ein Dorf ohne Musikkapelle?“ Weiter ging es mit der Polka „Wir Musikanten“ (Dirigent Martin Fendt von der Jubiläumskapelle Nattenhausen), der Bayernhymne (Ehren-Bezirksdirigent Anton Ruf) und der Deutschlandhymne (Stellvertretender Bezirksdirigent Helmut Liebhaber). Der anschließende Festzug war ein Hochgenuss für Auge und Ohr. 27 Musikkapellen gaben beim Zug durch das fein heraus geputzte Dorf den Ton an.

Die Vereine präsentieren sich

Doch auch andere Vereine wussten sich zu präsentieren. Um nur einige zu nennen: Feuerwehren zeigten alte Spritzen in verschiedenen Bauarten, Gartenbauvereine hatten sich auf blumengeschmückte Anschauungsobjekte spezialisiert und Schützenvereine begleiteten ihre Könige unter grün eingebundenen Kronen durch die von zahlreichen Zuschauern gesäumten Straßen. Auch viele Buben und Mädchen jeden Alters sorgten für Farbtupfer, ob nun als Täfelesträger oder einfach nur als Fahrgast eines Leiterwägelchens. Die Liste der verschiedenen Gruppen und Vereine war lang - insgesamt 74 Zugnummern gab es zu bewundern. Und so war es verständlich, dass es rund 75 Minuten dauerte, ehe auch der letzte Akteur im Festzelt angekommen war, wo der Musikkapelle Aletshausen im voll besetzten Zelt zur Unterhaltung aufspielte.

