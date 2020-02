vor 42 Min.

Nattenhauser Schützen stehen gut da

Licht und Schatten auf sportlicher Seite. Verein ehrt treue Mitglieder. Was für die Zukunft wichtig ist

Sportliche Bestandserhebung und Ehrungen waren die markanten Punkte bei der Generalversammlung des Schützenvereins Nattenhausen. Vorstandssprecher Tobias Gänzer erinnerte in seinem kurzen Rückblick an die Vielzahl der Termine, Veranstaltungen und Sitzungen die zu bewältigen waren und gab bekannt, dass vom Schützenverein 118 Erstmitglieder beim Bayerischen und Deutschen Sportschützenbund gemeldet sind.

Sportleiter Alexander Waldvogel bedauerte, dass die Rundenwettkampfmannschaft Nattenhausen II nach ihrem Aufstieg im Jahr 2018 in die Gauliga trotz Steigerung des Mannschaftsergebnisses auf 1449,36 Ringe die Klasse nicht halten konnte. Besser machte es das Team Nattenhausen I, das im selben Jahr in die Gauoberliga aufstieg. Hier gilt der Wettkampfmodus Mann gegen Mann. Mit den Ergebnissen 11:19 Punkten in der Mannschaftswertung und 16:24 Punkten in der Einzelwertung wurde ein 5. Platz und somit der Klassenerhalt erreicht. Ferner merkte der Sportleiter noch an, dass die Nattenhauser Schützen an sämtlichen sportlichen Veranstaltungen des Gaues Krumbach teilgenommen haben.

Die Jugendleiterinnen Teresa Konrad und Rebekka Lindermüller berichteten über eine Vielzahl von sportlichen sowie kameradschaftlichen Aktivitäten sowie das gute Abschneiden im Rundenwettkampf. Die Jugendmannschaft erreichte mit 6:4 Punkten und 5161 Ringen ebenso den zweiten Platz wie das Juniorenteam mit 10:2 Punkten und 6647 Ringen. Momentan befinden sich zwei Zieler, zwei Schüler, vier Jugendliche und vier Junioren in Ausbildung.

Nach der einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft wurden treue Mitglieder geehrt. Thomas Weber für 25 Jahre sowie Josef Gänzer jun., Peter Konrad, Helmut Waldvogel und Sofie Ziegler für 40 Jahre Mitgliedschaft beim Bayerischen Sportschützen-Bund (BSSB) und Deutschen Sportschützenbund (DSB) geehrt. Tobias Gänzer erhielt die Verdienstnadel des Bezirks in Silber. Ferner erhielten Teresa Konrad und Rebekka Lindermüller die Ehrung „Für treue Mitarbeit“. Anschließend wurde der ehemalige Vereinsvorsitzende und derzeitige Gauschützenmeister Helmut Konrad für 20 Jahre erfolgreiche Vereinsführung vom Schützenverein Nattenhausen zum Ehrenvorstand ernannt. Vorsitzender Johannes Bartussek händigte ihm die Ernennungsurkunde aus.

Der neue Ehrenvorstand und Gauschützenmeister hob die Notwendigkeit einer guten Jugendarbeit für die Zukunftssicherung des Vereins hervor. Der stellvertretende Bürgermeister, Rainer Stohr, bescheinigte in seinem Grußwort der Vereinsführung, insbesondere der Jugendleitung, „sehr gute Arbeit“. (zg)

