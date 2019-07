vor 16 Min.

Nattenhauser Straße auf Höhe des Krumbacher Rathauses gesperrt

Die Arbeiten stehen in Zusammenhang mit der Neugestaltung der Buchsttraße.

Die Nattenhauser Straße ist im Bereich des Krumbacher Rathauses laut Mitteilung der Stadt „kurzfristig“ gesperrt. Der Fortgang umfangreicher Straßenausbau- und Kanalarbeiten in der benachbarten Krumbacher Buchstraße hat einen Eingriff in den Einmündungsbereich bei der Nattenhauser Straße in Höhe des Rathauses erforderlich gemacht. Die dadurch notwendig gewordene Sperrung der Nattenhauser Straße ab der Babenhauser Straße hat die Umleitung Richtung Illertissen über die weiter nördlich verlaufende Ulmer Straße (von der Bahnhofstraße abzweigend) zur Folge. (k)

