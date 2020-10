vor 11 Min.

Negative Tests: Corona-Entwarnung am SKG in Krumbach

Am Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach sind 154 Schüler und vier Lehrer in Quarantäne. Grund für die Maßnahme ist ein positiver Corona-Test bei einer Lehrkraft.

Plus Nach dem Corona-Fall am Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach mussten 158 Schüler und Lehrkräfte in Quarantäne. Nun sind die Testergebnisse der Betroffenen da: negativ. Ganz ohne Folgen bleibt der Vorfall dennoch nicht.

Von Christoph Lotter

Die Aufregung am Simpert-Kraemer-Gymnasium war groß, als vergangene Woche bekannt wurde, dass eine Lehrkraft mit dem Coronavirus infiziert ist. 154 Schüler und drei weitere Lehrkräfte mussten daraufhin in Quarantäne und wurden auf das Virus getestet. Nun sind die Ergebnisse da. Alle Tests der 120 Betroffenen aus dem Landkreis Günzburg sind negativ, wie Jenny Schack, Pressesprecherin des Landratsamtes Günzburg am Dienstag auf Nachfrage bestätigte.

Die weiteren 37 getesteten Personen wohnen in anderen Landkreisen. „Aber wir gehen davon aus, dass auch diese Testergebnisse negativ sind“, sagte Schack. Das Coronavirus dürfte somit nicht am Krumbacher Gymnasium präsent sein. Die Quarantäne ist für die meisten der Betroffenen Ende dieser Woche vorbei.

Der Corona-Fall hat zu einem Umdenken am SKG in Krumbach geführt

Entsprechend groß war die Erleichterung bei SKG-Schulleiter Norbert Rehfuß: „Wir freuen uns riesig über dieses positiv negative Ergebnis.“ Für die Q12-Klasse ende die Quarantäne bereits am Donnerstag. Die weiteren fünf Klassen dürften ab Montag wieder in die Schule kommen. „Dieser Vorfall hat allerdings zu einem Diskussionsprozess bei Lehrern und Schülern an unserer Schule geführt“, berichtete Rehfuß.

Mit Folgen: Sein Eindruck sei, dass wieder mehr Schüler und Lehrer im Unterricht freiwillig eine Maske tragen: „Viele fühlen sich so wohler, obwohl wir anfangs natürlich froh waren, dass die verbindliche Maskenpflicht weggefallen ist.“ Eine Ideallösung sei das freilich nicht, aber das Bewusstsein für die Situation habe sich bei Schülern und Lehrern durch den Corona-Fall an der Schule verändert. „Und wir hoffen natürlich, dass das eine einmalige Sache bleibt“, sagte Rehfuß. (loto)

