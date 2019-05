11:51 Uhr

Neuburg: 84-Jähriger verursacht Unfall

8000 Euro: Beträchtlich ist der Schaden, der bei einem Unfall in Neuburg entstand. Auf einer Kreuzung kam es zum Zusammenstoß.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag, gegen 17.25 Uhr in Neuburg an der Einmündung der Bahnhofstraße in die Krumbacher Straße.

Ein 84-jähriger Pkw-Lenker übersah laut Polizei beim Einbiegen in die Vorfahrtstraße eine bevorrechtigte 40-jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro. (zg)

