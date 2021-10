Neuburg

Das Neubaugebiet in Langenhaslach ist bald fertig

Die Erschließungsmaßnahmen am Mühlweg in Langenhaslach stehen kurz vor der Fertigstellung. Dort entsteht ein kleines Baugebiet mit zehn Bauplätzen.

Plus Auf der Bürgerversammlung stellt der Neuburger Bürgermeister außerdem Rathausumbau und Dorferneuerung vor. Die Bürger beanstandeten die Verschmutzung am Kammelstrand.

Von Dieter Jehle

Bürgermeister Markus Dopfer hat sich für die nächsten Monate viel vorgenommen. Rathausumbau und Dorferneuerung sind dabei nur zwei von zahlreichen Projekten im Kammelmarkt. Im Frühjahr nächsten Jahres sollen die Erschließungsmaßnahmen im erweiterten Industriegebiet in Neuburg abgeschlossen sein. Das Baugebiet am Mühlbach in Langenhaslach steht kurz vor der Fertigstellung.

