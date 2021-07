Debatte um Hundehaltung im Neuburger Marktrat

Plus Der Marktrat Neuburg befasst sich mit einem Standort. So haben sich die Räte positioniert.

Mit dem Standort einer Hundehaltung hat sich der Marktgemeinderat Neuburg in seiner jüngsten Sitzung befasst. Neben weiteren Themen ging es um die Frage, wie der zweite Betriebsstandort für die Hundehaltung seitens der Gemeinde gesehen wird.