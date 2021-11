Neuburg

vor 33 Min.

Der Umzug der Firma Transpack nach Neuburg nimmt Gestalt an

Plus Die Firma Transpack feierte bereits Richtfest auf dem neuen Firmengelände in Neuburg. Wie die bisherigen Arbeiten gelaufen sind und was noch geplant ist.

Von Dieter Jehle

"Heute begehen wir einen weiteren Meilenstein in unserer Firmengeschichte, die Vorfreude auf den Umzug wird immer größer", betonte Leopold Nuscheler beim Richtfest der Firma Transpack in Neuburg. Mit Transpack siedelt sich in der Marktgemeinde Neuburg eine bedeutende Firma aus der Region an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .