09:00 Uhr

Neuburg: Geflügelausstellung zum Jahresauftakt

Mit der Schau erinnert der Verein an die verstorbenen Ehrenvorstände Rudolf Schneider und Josef Altstetter

Von Dieter Jehle

Zum Jahresauftakt 2020 veranstaltet der Geflügelzuchtverein Neuburg am 4.und 5. Januar in der Neuburger Mehrzweckhalle (Alte Turnhalle) eine Geflügelausstellung. „Rund 360 Tiere werden zu sehen sein“, so Vereinsvorsitzender Franz-Josef Fischer. Mit dieser Schau erinnert der Verein an die beiden Ehrenvorstände Rudolf Schneider und Josef Altstetter. Beide sind im Jahr 2018 verstorben.

Franz-Josef Fischer spricht deshalb von einer „Gedächtnisschau“, da beide Ehrenvorstände zu ihrer aktiven Zeit im wahrsten Sinne des Wortes für den „Verein gelebt haben“. Die Vorbereitungen zur Ausstellung sind in vollem Gange. Laut Fischer liegen die veterinärrechtliche Erlaubnis sowie die Genehmigungen vom Bayerischen Rassegelfügelverband und der Marktgemeinde Neuburg vor.

Die Gedächtnisausstellung wird am Samstag, 4. Januar, um 10 Uhr durch Bürgermeister Rainer Schlögl, durch den Kreisvorsitzenden Norbert Ellenrieder und Neuburgs Geflügelzuchtvereinsvorsitzende Franz-Josef Fischer eröffnet. Geöffnet ist sie an beiden Tagen bis 16 Uhr, am Sonntag beginnt sie bereits um 9 Uhr. Was ist konkret zusehen? „Die Besucher können die größten und kleinsten Hühner in diversen Farbenschlägen bewundern“, sagt Fischer. Zudem warten diverse Taubenrassen bis hin zu der großen Palette von Farbentauben, Trommeltauben und Strukturtauben auf die Besucher. Dabei steht für die Züchter weniger der wirtschaftliche Aspekt im Vordergrund, sondern vielmehr das Aussehen und die Schönheit ihres Federviehs. Solche Ausstellungen haben für die Züchter eine besondere Bedeutung. „Die Tiere werden von fünf versierten Preisrichtern nach den aktuell gültigen Standards wie Form, Stand, Kopf, Glanz und Farbe bewertet“, erläutert Fischer.

In Neuburg an ein Stück verloren gegangener Identität erinnern

Es ist schon lange her, dass das Gackern der Hühner, das Schnattern der Gänse, das Quaken der Enten und das Gurren der Tauben zu einem idyllischen Dorfbild gehörte. Mit dem rasanten Strukturwandel in der Landwirtschaft und vor allem dem Rückgang kleinerer landwirtschaftlicher Betriebe ist das Federvieh weitgehend aus dem Dorfbild verschwunden. „Mit dieser Gedächtnisschau erinnern wir an ein Stück verloren gegangener Identität unserer Heimat“, so Fischer.

Zwei unvergessene Vereinsfunktionäre und Gründungsmitglieder

Rudolf Schneider und Josef Altstetter waren herausragende Funktionäre beim Geflügelzuchtverein Neuburg und auch deren Gründungsmitglieder im Jahr 1966. Schneider wurde im Jahr 2014 zum Ehrenvorstand ernannt. Er war 26 Jahre Kassenwart, acht Jahre zweiter Vorsitzender und stand vier Jahre an der Spitze des Vereins. „Mit dem Tod von Rudolf verloren wir einen äußerst aktiven Züchter und Freund, der sich uneigennützig für den Verein eingesetzt hat“, sagt Fischer. Er starb am 10. Januar 2018. Nur wenige Wochen später, am 3. März 2018, wurde Josef Altstetter zu Grabe getragen. Er war bereits seit 1992 Ehrenvorsitzender. Im Verein engagierte er sich vier Jahre als erster Vorsitzender, ein Jahr als stellvertretender Vorsitzender, 24 Jahre als Schriftführer und 21 Jahre als Zuchtwart. Altstetter war zudem 25 Jahre Schriftführer im Kreisverband Mittelschwaben. „Unvergessen bleiben seine fundierten Vorträge über diverse Rassen, Krankheiten und Haltung des Geflügels, seine Jugendarbeit war beispielhaft“, betont Fischer. Zuletzt fand in Neuburg vor vier Jahren eine große Geflügelausstellung statt.