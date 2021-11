Neuburg/Günzburg

Zwölfjährige Günzburgerin tritt bei der ZDF-Kinderküchenschlacht an

Maria Baumann (Zweite von links) nahm an der ZDF-Kinderküchenschlacht in Hamburg teil. Moderiert wird die Sendung von Sternekoch Mario Kotaska (hinten).

Plus Die Tochter von Neuburgs Schlossbesitzerin Gabriela Baumann ist am 23. Dezember im ZDF zu sehen. Sie tritt mit Linguine alle vongole beim Kochwettbewerb Kinderküchenschlacht an.

Von Dieter Jehle

"Ganze Arbeit geleistet, ordentliches Handwerk, sehr sehr lecker." Lobende Worte hatte Starkoch Nelson Müller über das Nudelgericht Linguine alle vongole von Maria Baumann parat. Die zwölfjährige Tochter von Neuburgs Schlossbesitzerin Gabriela Baumann nahm an der Kinderküchenschlacht des ZDF in Hamburg teil. Das Ergebnis wird am 23. Dezember um 14.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

