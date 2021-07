Achtjähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall in Neuburg schwer verletzt

Beim Abbiegen in Neuburg hat ein Autofahrer einen radelnden Buben übersehen. Trotzt Vollbremsung erfasste er in Neuburg das vorfahrtsberechtigte Kind.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagnachmittag in Neuburg/Kammel gekommen. Wie die Polizei meldet, war gegen 15.35 Uhr ein 40-jähriger Autofahrer auf der Mühlstraße in Neuburg in Richtung Norden unterwegs, als ein 8-jähriger Junge mit seinem Fahrrad von rechts aus der Straße „Plätzen“ kommend, in die Mühlstraße einbiegen wollte. Der Pkw-Fahrer erkannte das vorfahrtsberechtigte, radelnde Kind laut Polizei zu spät und konnte trotz Vollbremsung die Kollision mit dem Fahrrad im Einmündungsbereich nicht mehr verhindern. Der Junge wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Krumbach gebracht. Beim Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von geschätzt rund 2300 Euro. (AZ)