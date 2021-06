Neuburg/Kammel

11:30 Uhr

Am Kammelstrand in Neuburg landet immer wieder zu viel Müll

Trauriger Anblick: Müllablagerungen am Kammelstrand in Neuburg.

Am schönen Radfahrerrastplatz am Neuburger Kammelstrand türmt sich der Müll neben dem Papierkorb am Brotzeitplatz. Auch gebrauchte Windeln landen dort.

Von Dieter Jehle