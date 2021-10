Neuburg/Kammel

vor 32 Min.

Baugebiet am Behlinger Weg in Neuburg rückt in weite Ferne

Nichts wird es wohl aufgrund der schlechten Bodenbeschaffenheit mit dem Baugebiet am Behlinger Weg in Neuburg. Vor allem die Grundstücke entlang der Tallage neben der Straße wurden als kritisch bewertet.

Plus Viele wollen bauen, doch de Pläne für ein Baugebiet am Behlinger Weg in Neuburg/Kammel haben einen Rückschlag erhalten. Der Grund sind Bodenuntersuchungen.

Von Dieter Jehle

„Die Erkenntnisse aus der Baugrunduntersuchung für das Baugebiet am Behlinger Weg in Neuburg sind ernüchternd“, so Bürgermeister Markus Dopfer. Der Markt Neuburg wollte dort ein Gebiet mit rund 20 Bauplätzen erschließen. Daraus wird jetzt vermutlich nichts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .