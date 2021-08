Der Orgelbauer greift zur Orgelweihe in Neuburg in die Tasten

Plus Weihbischof Florian Wörner kam zur Orgelweihe nach Neuburg/Kammel. Die Königin der Instrumente soll künftig auch bei Konzerten in der Kirche erklingen.

"Sie klingt zur Ehre Gottes, zur Freude der Menschen und zur Feier des Gottesdienstes", so Florian Wörner. Der Weihbischof gab der restaurierten Kirchenorgel in der Neuburger Pfarrkirche seinen Segen. Und er stellte fest: "Die Orgel ist frisch und gut erholt, sie ist größer und erklingt mächtiger als je zuvor." Nach der Weihe erlebten die Gottesdienstbesucher ein einzigartiges Klangerlebnis. 1158 Pfeifen der Orgel gepaart mit dem Gesang des Neuburger Kirchenchores verliehen Besuchern ein "Gänsehautgefühl".