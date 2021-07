Neuburg/Kammel

Ein feierlicher Abschied für Neuburgs Schulleiterin Eva Bayer

Eva Bayer (Mitte) wurde im Rahmen einer Feierstunde als Schulleiterin in Neuburg von Schulrat Robert Kaifer (links), Bürgermeister Markus Dopfer (Zweiter von rechts) und Nicole Wiest (Elternbeirätin) verabschiedet. Nachfolgerin wird Inge Geprägs (Zweite von links), bisher Lehrerin an der Grundschule Dürrlauingen.

Plus Nach acht Jahren an der Spitze der Neuburger Christoph-Rodt-Grundschule wechselt Eva Bayer an die Mittelschule Thannhausen. Wer ihre Nachfolgerin ist.

Von Dieter Jehle

Nach acht Jahren an der Spitze der Neuburger Christoph-Rodt-Grundschule wechselt Eva Bayer an die Mittelschule Thannhausen. „Ich gehe mit viel Wehmut, aber auch mit einem Stück Neugierde“, so Bayer. Sie wird in der Mindelstadt eine Ganztagesklasse der fünften Jahrgangsstufe übernehmen. Neue Schulleiterin wird die Günzburgerin Inge Geprägs. Sie unterrichtete bisher an der Grundschule Dürrlauingen.

