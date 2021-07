Nach Baustart bei Transpack: Erschließung in Neuburger Gewerbegebiet beginnt

Plus Bereits vor drei Monaten hat die Krumbacher Firma Transpack in dem elf Hektar großen Areal mit den Bauarbeiten für eine Lager- und Logistikhalle begonnen. Jetzt zog die Gemeinde nach.

Unübersehbar ragen die Pfeiler der Lager- und Logistikhalle der Firma Transpack in die Höhe. Der Spezialist für Transportverpackungen hat vor drei Monaten mit den Bauarbeiten begonnen. Die Firma fand Platz im erweiterten Industrie- und Gewerbegebiet am südöstlichen Ortsrand des Kammelmarktes. Jetzt zog der Markt Neuburg nach.