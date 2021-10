Neuburg/Kammel

Neuburg/Kammel hat bald keine Apotheke mehr

71 Jahre gab es in Neuburg die Marien-Apotheke. Zu Weihnachten 2021 schließt sie die Türen, altesbedingt und aufgrund der überbordenden Bürokratie.

Plus Die Marien-Apotheke in Neuburg/Kammel öffnet bald zum letzten Mal. Was die Gründe für das Aus sind und wie die Marktgemeinde darauf reagiert.

Von Dieter Jehle

Nach 71 Jahren endet in Neuburg eine Ära und es schließt eine wichtige örtliche Infrastruktureinrichtung. Christiane Barth wird am 24. Dezember zum letzten Mal die Türen der Marien-Apotheke öffnen. „Dann entsteht eine große Lücke und schwächt unsere örtliche Infrastruktur“, bedauerte Bürgermeister Markus Dopfer in der Sitzung des Marktgemeinderates. Trotz intensiver Bemühungen des Bürgermeisters und auch der Apothekerin ist es nicht gelungen, jemanden für eine Nachfolge zu finden.

