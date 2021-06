Neuburg/Kammel

06:00 Uhr

Neuburgs Bürgermeister ehrt seine beiden Stellvertreter

Plus Bürgermeister Markus Dopfer ehrte seine Stellvertreter Otto Bader und Willi Botzenhart für 25 Jahre Ehrenamt. Der Müll am Kammelstrand war auch Thema im Marktrat.

Von Dieter Jehle

Im Mai 1996 traten Willi Botzenhart und Otto Bader ihr kommunales Ehrenamt als Markträte in Neuburg an. Das Vertrauen bei den Kommunalwahlen erhielten beide mit einem überwältigenden Wahlergebnis. Und dies auch bei den folgenden Kommunalwahlen in den Jahren 2002, 2008, 2014 und 2020. „Jetzt feiert ihr „Silberhochzeit“ mit dem Markt Neuburg“, betonte Bürgermeister Markus Dopfer und überreichte eine Dankurkunde aufgrund des 25-jährigen kommunalpolitischen Jubiläums.

