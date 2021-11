Neuburg/Kammel

vor 17 Min.

Schwaben kocht: Rahmkuchen und Apfelmaultäschla von Christina Pfeuffer

Christina Pfeuffer mit ihrem neuesten Rezept, dem Rahmkuchen, welcher es in die neue Ausgabe des "Schwaben kocht" geschafft hat.

Plus In der Küche von Christina Pfeuffer aus Neuburg/Kammel wird immer fleißig mit neuen Rezeptideen experimentiert - auch für die neueste Ausgabe von "Schwaben kocht".

Von Julia Plail

„Einfach, frisch, saisonal und praktisch, so muss ein gutes Rezept sein“, fasst Christina Pfeuffer aus Neuburg an der Kammel ihre Rezepte zusammen. Insgesamt zwei ihrer Rezepte wurden in der neuen Ausgabe des „Schwaben kocht“ abgedruckt, zum einen der Rahmkuchen und zum anderen die schwäbischen Apfelmaultäschla.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .