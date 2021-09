Unbekannter fährt Gartenzaun an und flüchtet

Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht vom Samstagnachmittag in Neuburg an der Kammel. Was dort passiert ist.

Einfach abgehauen ist der Verursacher eines Unfalls in Neuburg an der Kammel am Samstagnachmittag. Um den entstandenen Schaden an einem Gartenzaun kümmerte er sich nicht. Darum ermittelt die Polizei in Krumbach wegen Unfallflucht. Was geschah: Im Zeitraum zwischen 13 und 15.30 Uhr war ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der Rechbergstraße in Richtung unterwegs. An einer Engstelle stieß das Fahrzeug an einen Gartenzaun und beschädigte diesen auf mehreren Metern Länge, so die Polizei. Aufgrund des Schadensbildes dürfte es sich beim verursachenden Fahrzeug eventuell um einen Lkw, ein Gespann mit Anhänger oder ein landwirtschaftliches Fahrzeug gehandelt haben, vermutet man in der Dienststelle. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen bereits vor. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden dennoch gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden. (AZ)