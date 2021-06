Unfall in Neuburg: Seniorin nimmt Autofahrerin die Vorfahrt

5000 Euro Blechschaden sind bei einem Verkehrsunfall in Neuburg an der Kammel entstanden. Er war wegen eines Vorfahrtsverstoßes passiert.

Am Dienstag gegen 8.30 Uhr hat sich in Neuburg an der Kammel ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 5000 Euro ereignet. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 79-Jährige zur Unfallzeit mit ihrem Pkw auf der Höselhurster Straße und wollte nach rechts in die Kesselstraße einbiegen. Sie übersah dabei laut Polizei den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 32-Jährigen, die ihrerseits die Kesselstraße in Richtung Süden entlangfuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. (AZ)