Neuburg/Kammel

Unwetter: Es könnte Neuburg wieder treffen

Plus Die jüngsten Unwetter haben für viele Bürger Neuburgs katastrophale Folgen. Die Marktgemeinde rät dazu, sich auf den nächsten Starkregen vorzubereiten.

Von Dieter Jehle

Neuburgs Bürgermeister Markus Dopfer ist noch immer schockiert. Die starken Regenfälle verursachten in allen Neuburger Ortsteilen erhebliche Schäden. "Mehrere ältere Mitbürger haben mir versichert, dass sie so einen starken Regenfall noch nie erlebt haben", so der Rathauschef. Binnen weniger Minuten nach Beginn der ersten Regenfälle waren viele innerörtliche Straßen nicht mehr befahrbar. "Es haben sich an den Hanglagen in allen Ortsteilen Sturzbäche entwickelt", so der Rathauschef.

