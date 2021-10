Von der Sonne geblendet: Autofahrerin verursacht Unfall

Jetzt im Herbst wird die tief stehende Sonne öfter zum Problem für Fahrer. Eine Autofahrerin in Neuburg/Kammel bekam das zu spüren.

Die Sonne war der Auslöser für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmorgen in Neuburg ereignet hat. Eine 66-jährige Autofahrerin war gegen 8.50 Uhr mit ihrem Wagen auf der Bahnhofstraße in östlicher Richtung unterwegs. Hierbei fuhr sie gegen das linke Heck eines geparkten Fahrzeuges und schob dieses noch auf ein davor stehendes Auto. Als Grund gab die Unfallverursacherin an, dass sie von der aufgehenden Sonne geblendet worden war. Der Sachschaden beträgt etwa 7500 Euro. (AZ)