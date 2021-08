Neuburg

Nach einem Jahr Restaurierung: Das kann Neuburgs Orgel

Sie sind stolz auf die restaurierte Kirchenorgel samt Spieltisch in Neuburg. Von links: Orgelbauer Martin Geßner, Organistin Maria Härtl, Chorleiter Wolfgang Härtl sowie Organist und Bürgermeister Markus Dopfer.

Plus Die Orgel in der Pfarrkiche von Neuburg bietet künftig eine verbesserte Klangvielfalt. Am kommenden Sonntag ist Weihbischof Florian Wörner zu Gast.

Von Dieter Jehle

Wolfgang Härtl ist seit über 40 Jahren Chorleiter. Die offizielle Wiederinbetriebnahme der umfangreich sanierten und erweiterten Neuburger Kirchenorgel erachtet er als einen „großen und einen der bedeutendsten Momente in seiner Amtszeit“. Am kommenden Sonntag, 8. August, wird Weihbischof Florian Wörner um 10 Uhr der „Königin der Instrumente“ die Weihe erteilen.

